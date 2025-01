Une femme a été victime d'un meurtre dans un appartement à Bienne

Selon les éléments actuellement disponibles, la femme aurait été victime d’un homicide. L’Institut de médecine légale de l’Université de Berne procède à de plus amples investigations. Il existe des indices quant à l’identité de la victime, mais son identification formelle n’a pas encore eu lieu, a indiqué vendredi la police. (ag/ats)

C'est jeudi vers 21h45 que la police a été avisée qu’une personne domiciliée à la rue des Marchandises à Bienne ne donnait plus de signe de vie depuis plusieurs jours. Arrivées sur place, les forces d’intervention ont découvert une femme sans vie dans un appartement.

Une femme a été victime d'un meurtre à Bienne (BE). Son corps a été découvert jeudi soir dans un immeuble locatif. Une enquête est en cours sous la direction du Ministère public régional Jura bernois-Seeland afin d’établir le déroulement des faits et d’identifier l’auteur de cet homicide.

Plus de «Suisse»

Les plus lus

La loterie romande a-t-elle été hackée? Un Romand a gagné 3 millions

La Suisse compte deux nouveaux millionnaires au loto. Mais l'histoire est plus intéressante que ça.

Un individu a gagné 2,156 millions de francs lors du tirage de mercredi en trouvant les six bons numéros 7, 9, 16, 24, 31 et 34 ainsi que le numéro chance 3. Mais un heureux joueur a aussi gagné le Joker et ses 3 millions de francs grâce aux numéros 347861.