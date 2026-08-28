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Faits divers

Sa compagne meurt après une sodomie brutale: 19 ans de prison

Dix-neuf ans de prison pour une sodomie mortelle

Un homme de 41 ans a été condamné à 19 ans de prison à Genève pour l’assassinat de sa compagne lors de violences sexuelles extrêmes.
28.08.2026, 15:5928.08.2026, 15:59

A Genève, l'homme dont la compagne est morte des suites d'une brutale pénétration anale a été reconnu coupable d'assassinat par dol éventuel et de contrainte sexuelle avec cruauté. Le Tribunal criminel l'a condamné vendredi à 19 ans de prison.

Le Tribunal criminel a tenu compte du faisceau d'indices pour reconnaître la culpabilité de l'homme de 41 ans, qui affirmait n'être pas l'auteur de la pénétration anale. Les matières fécales retrouvées sur son avant-bras ainsi que sur une bouteille l'accablent. Tout comme son attraction précoce pour la sodomie, et les traces de lutte relevées sur les deux protagonistes du huis clos.

«Une extrême cruauté»: 19 ans de prison pour la mort de sa compagne
Il nie tout, mais les preuves l’accablent.Image: montage watson avec agences

Le Tribunal criminel retient l'assassinat, notamment en raison de l'extrême cruauté dont a fait preuve cet homme. En revanche, il écarte le dol direct et retient le dol éventuel. Cet homme voulait assouvir un fantasme. En introduisant son avant-bras avec tant de force et aussi profondément, il a toutefois pu se rendre compte du risque létal et s'en est accommodé, estime le Tribunal. (jah/ats)

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