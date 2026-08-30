beau temps24°
DE | FR
burger
Suisse
Faits divers

Fusillade à Aarau: l'Italie met sur pied une cellule de crise

L'Italie a pris une décision après la fusillade d'Aarau

epa13141890 Italian Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Antonio Tajani addresses lawmakers during a Question Time session at the Palazzo Madama, the seat of the Italian Senate, in Ro ...
Le ministre italien des affaires étrangères Antonio Tajani a décrété la mise en place d'une cellule de crise.Keystone
L'Italie a mis sur pied une cellule de crise suite à la fusillade d'Aarau où une ressortissante transalpine a été tuée. Deux des blessés seraient également italiens.
30.08.2026, 20:2030.08.2026, 20:20

L'Italie a mis sur pied une cellule de crise après la fusillade d'Aarau. Dirigée par l'ambassade d'Italie à Berne, elle a été dépêchée en Argovie par le ministre des affaires étrangères Antonio Tajani, selon les agences de presse transalpines.

La cellule est chargée de venir en aide aux familles des ressortissants italiens touchés par la fusillade et de suivre de près l'évolution de la situation et l'enquête, en collaboration avec les autorités helvétiques.

Les informations sur la fusillade d'Aarau

Vidéo: watson

Plusieurs italiens touchés

Une citoyenne italienne qui travaillait en Suisse a perdu la vie, tandis que deux de ses compatriotes, légèrement blessés, ont déjà pu rentrer chez eux. Citée par les agences italiennes, la première ministre Giorgia Meloni a exprimé ses condoléances.

«Nous suivons attentivement l'évolution de la situation (...) et nous avons confiance dans le travail des autorités suisses pour faire toute la lumière sur ce qui s'est passé et identifier les responsables»

(btr/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
La «machine à cash» qui remplit les caisses suisses est menacée
1
La «machine à cash» qui remplit les caisses suisses est menacée
de Pascal Michel, Gregory Remez
Ces frais pousseraient les Suisses à délaisser la voiture
3
Ces frais pousseraient les Suisses à délaisser la voiture
Comment la marque On a fait plier Berne pour utiliser la croix Suisse
2
Comment la marque On a fait plier Berne pour utiliser la croix Suisse
de Henry Habegger
Un élu romand veut en finir avec cette tendance des CFF
2
Un élu romand veut en finir avec cette tendance des CFF
Thèmes
Lorde au bord de l'Aar avant son concert au Gurten
1 / 8
Lorde au bord de l'Aar avant son concert au Gurten

Lorde incognito au bord de l’Aar.
source: instagram/lorde
partager sur Facebookpartager sur X
Les informations sur la fusillade d'Aarau
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Cette initiative veut ramener la Suisse 100 ans en arrière
L’initiative sur l’alimentation entend renforcer notre autonomie, mais ses objectifs irréalistes risquent d’affaiblir l’agriculture, les sols et la sécurité alimentaire qu’elle prétend défendre, affirme notre chroniqueuse, Anne Challandes.
Le 27 septembre 2026, la Suisse vote. C’est une chance, nous vivons en démocratie et pouvons donner notre avis. Nous disposons aussi de libertés que nous chérissons et d’un libre arbitre que d’aucuns nous envient.

Avec un nom prometteur, mais néanmoins trompeur, l’initiative sur l’alimentation nous fait miroiter une vie meilleure: une plus grande sécurité alimentaire, de l’eau propre et une alimentation principalement végétale.
L’article