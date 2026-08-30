Fusillade à Aarau: l'Italie met sur pied une cellule de crise

L'Italie a pris une décision après la fusillade d'Aarau

Le ministre italien des affaires étrangères Antonio Tajani a décrété la mise en place d'une cellule de crise. Keystone

L'Italie a mis sur pied une cellule de crise suite à la fusillade d'Aarau où une ressortissante transalpine a été tuée. Deux des blessés seraient également italiens.

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L'Italie a mis sur pied une cellule de crise après la fusillade d'Aarau. Dirigée par l'ambassade d'Italie à Berne, elle a été dépêchée en Argovie par le ministre des affaires étrangères Antonio Tajani, selon les agences de presse transalpines.

La cellule est chargée de venir en aide aux familles des ressortissants italiens touchés par la fusillade et de suivre de près l'évolution de la situation et l'enquête, en collaboration avec les autorités helvétiques.

Les informations sur la fusillade d'Aarau Vidéo: watson

Plusieurs italiens touchés

Une citoyenne italienne qui travaillait en Suisse a perdu la vie, tandis que deux de ses compatriotes, légèrement blessés, ont déjà pu rentrer chez eux. Citée par les agences italiennes, la première ministre Giorgia Meloni a exprimé ses condoléances.

«Nous suivons attentivement l'évolution de la situation (...) et nous avons confiance dans le travail des autorités suisses pour faire toute la lumière sur ce qui s'est passé et identifier les responsables»

(btr/ats)