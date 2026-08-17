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Une sexagénaire se noie dans une piscine au Tessin

Une sexagénaire se noie dans une piscine au Tessin

Drame dans une piscine tessinoise: une usagère domiciliée dans le canton de Zurich s'est noyée.
17.08.2026, 21:0317.08.2026, 21:03

Une femme âgée de 64 ans a perdu la vie lundi après-midi en se noyant dans la piscine d'une résidence de vacances à Magliasco (TI). Selon les premiers éléments, la Suissesse domiciliée dans le canton de Zurich a été trouvée inconsciente et secourue par des baigneurs.

Ces derniers ont commencé les gestes de réanimation, lesquels ont été poursuivis par la police et les secouristes. En vain, la victime est décédée sur place, a indiqué lundi en fin de journée dans un communiqué la police cantonale. L'enquête devra déterminer les causes de la noyade.

(sda/ats)

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