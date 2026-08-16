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Accident: trois motards se blessent, dont un grièvement, à Bellelay (BE)

Trois motards se blessent dans un accident en chaîne à Bellelay (BE)

Polizei Bern
La police cantonale bernoise a dû intervenir pour un accident à Bellelay (image prétexte).Image: Shutterstock
Trois motards ont été blessés lors d'un accident en chaîne survenu dimanche à Bellelay, dans le Jura bernois. Grièvement touché, l'un d'entre-eux a dû être héliporté.
16.08.2026, 18:2416.08.2026, 18:24

Trois motocyclistes ont été blessés, dont un grièvement, dans un accident survenu dimanche peu avant 11 heures à Bellelay, dans le Jura bernois. Le plus gravement touché a été héliporté par la Rega.

Un groupe de cinq motocyclistes circulait en direction du Fuet lorsque le premier, pour une raison encore indéterminée, a perdu la maîtrise de son engin dans un virage et s'est déporté sur la voie opposée, relate la police cantonale. Il est alors entré en collision avec une voiture arrivant en sens inverse.

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Deux motards qui le suivaient ont ensuite chuté à leur tour en percutant les motos au sol. Le deuxième a été blessé et le troisième légèrement touché. Les deux autres motocyclistes ainsi que les deux occupants de la voiture sont indemnes. La route a été fermée durant plusieurs heures. (btr/ats)

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