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Suisse: les salaires devraient augmenter de 1,2% en moyenne en 2027

Les salaires devraient augmenter de 1,2% en moyenne en 2027

Les salaires suisses devraient augmenter en 2027.
Les salaires suisses devraient augmenter en 2027 (image prétexte).Image: Shutterstock
Les négociations salariales devraient aboutir à des augmentations de 1,2% en moyenne pour 2027. La construction est le domaine le mieux loti, à l'inverse de la banque.
16.08.2026, 22:1216.08.2026, 22:12

Les entreprises suisses prévoient des augmentations de salaires de 1,2% en 2027, selon un sondage du KOF Swiss Economic Institute de l'EPFZ que rapporte la NZZ dimanche. Quelque 3500 entreprises du secteur privé ont participé à l'enquête. Selon les prévisions du KOF, l'inflation devrait se situer à 0,5% l'an prochain, ce qui signifie que l'augmentation réelle des salaires devrait se situer à 0,7%.

L'inflation pourrait être plus forte

Entre 2014 et 2023 la croissance réelle des salaires n'a été que de 0,2% par année. Les données actuelles sont estimées en tenant compte des charges liées aux taxes douanières américaines ou à la guerre en Iran, a précisé le chef économiste du KOF Michael Siegenthaler à la NZZ.

A propos des négociations salariales 👇

Ils veulent une hausse de 1,5% des salaires en Suisse

Le sondage montre toutefois que les entreprises s'attendent à une inflation nettement plus élevée que les prévisions du KOF, à savoir 1,1%. Le cas échéant, l'augmentation des salaires serait pratiquement réduite à néant.

La construction à la fête

La construction devrait afficher les augmentations de salaires les plus nettes. Cette branche est la seule où les augmentations dépasseront celles de cette année en valeur nominale et réelle. L'augmentation prévue est de 2% nominaux après une hausse de 1,6% cette année. La bonne situation de la branche et le manque de main-d'oeuvre qualifiée expliquent cette progression.

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A l'inverse, les banquiers ne devraient bénéficier que d'une augmentation de 1,4%, soit seulement 0,8% compte tenu de la prévision d'inflation du KOF. La fusion UBS-Crédit Suisse et l'utilisation de l'intelligence artificielle expliquent cette évolution, selon Michael Siegenthaler.

La faîtière Travail.Suisse et les syndicats Syna et Transfer présenteront lundi leurs revendications salariales pour 2027 lors d'une conférence de presse. (btr/ats)

Pensez-vous que vous allez être augmentés en 2027?
Au total, 13 personnes ont participé à ce sondage.
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