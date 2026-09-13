L'incendie d'un immeuble en ville de Berne fait trois blessés

La police bernoise a dû intervenir pour un incendie en pleine ville (photo prétexte). Image: KEYSTONE

Trois personnes ont été blessées samedi lors de l'incendie d'un immeuble d'habitations au centre-ville de Berne.

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Un incendie est survenu dimanche après-midi dans un immeuble de six appartements en ville de Berne. Trois personnes ont été blessées et transportées à l'hôpital. Tous les habitants de l'immeuble ont été évacués et doivent être relogés, car leurs appartements ne sont plus habitables.

La police cantonale a été alertée peu avant 13 heures 10. A leur arrivée, les pompiers ont été confrontés à des flammes à l’intérieur d'un appartement. L'incendie a pu être rapidement maîtrisé et éteint, après quoi les locaux ont été aérés.

Un relogement nécessaire

Les ambulanciers ont examiné six personnes sur place, indique dimanche la police bernoise dans un communiqué. Deux d'entre elles ont été intoxiquées par la fumée, une autre a été blessée lors de l'évacuation. Ces trois personnes ont été transportées à l'hôpital.

Les six appartements de l'immeuble ne sont plus habitables. Des solutions d'hébergement temporaire privées sont en cours d'organisation, précise la police. Une enquête est actuellement en cours afin de déterminer les causes et les circonstances exactes de l’incendie. (btr/ats)