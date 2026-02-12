faible pluie
Cet UDC s'estime chassé par la police fribourgeoise

Une voiture de la police cantonale fribourgeoise est photographiee, lors d&#039;une conference de presse concernant l&#039;electrification et la nouvelle signaletique du parc vehicules de la police ca ...
Une plainte administrative a été déposée à l'encontre d'agents de la police cantonale fribourgeoise.Keystone

En charge de la police, cet UDC romand s'en prend à la police

A Bulle (FR), le conseiller communal Jérôme Tornare, en charge de la police locale, affirme que sa famille fait l'objet d'une surveillance de la police cantonale. Une plainte a été déposée.
12.02.2026, 16:3012.02.2026, 16:30

Responsable de la police communale de Bulle (FR), l'UDC Jérôme Tornare a des griefs contre la police cantonale fribourgeoise. Les faits reprochés remontent à mai 2025, relate cette semaine La Liberté.

Selon le journal, les deux fils de l'élu se sont vus contrôlés coup sur coup à moto par des agents. L'un a d'abord été suivi puis intercepté par un officier, le second a été contrôlé à peine 45 minutes plus tard alors qu'il rangeait sa moto dans le garage du domicile familial. Et ce par le même policier, alors rejoint par deux collègues.

Jérôme Tornare, conseiller communal UDC de Bulle (Fribourg)
Jérôme TornareImage: Commune de Bulle

La famille évoque également des passages récurrents de la police cantonale dans leur rue. Elle s'estime dès lors «chassés» par celle-ci.

Un contrôle de stupéfiants

Selon La Liberté, une plainte administrative a été déposée à l'encontre de plusieurs agents. Dans celle-ci, Jérôme Tornare dit espérer que cette situation n'a pas de rapport avec sa fonction au sein du conseil communal.

Joint par le journal, l'élu dénonce des interventions excessives, notamment lorsque son fils, lors du second incident, a subi un contrôle de stupéfiants en pleine rue alors qu'il ne présentait pas de signe de consommation.

Des zigzags sur la route

Dans une décision rendue en juillet 2025, la Direction fribourgeoise de la sécurité, de la justice et du sport (DSJS) a rejeté la plainte de la famille. D'après La Liberté, qui a pu consulter le document, l'autorité juge les interventions contestées comme «justifiées et proportionnées».

Il défie la police, le Tribunal fédéral ne lui fait aucun cadeau

Dans le premier cas, elle précise que le fils de Jérôme Tornare faisait des zigzags sur la route. Et lors de la seconde intervention, la description de la moto correspondait à un véhicule impliqué dans des infractions antérieures. Elle ajoute que les agents impliqués n'avaient de plus pas connaissance de la fonction de Jérôme Tornare et de son lien avec la police communale.

Jérôme Tornare et sa famille indiquent à La Liberté ne pas avoir fait recours contre cette décision. (jzs)

