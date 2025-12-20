L'Inde compte quelque 20 000 éléphants sauvages (illustration). Keystone

Sept éléphants meurent percutés par un train en Inde

Une collision entre un train de passagers et un troupeau d'éléphants a provoqué la mort de sept pachydermes dans le nord-est de l'Inde.

Un train de passagers a percuté un troupeau d'éléphants dans le nord-est de l'Inde, tuant sept animaux sur le coup, mais ne faisant aucun blessé parmi les voyageurs, ont annoncé des responsables locaux samedi.

L'accident est survenu dans l'Etat d'Assam, qui abrite plus de 4000 des quelque 22 000 éléphants sauvages que compte l'Inde.

Un haut responsable de la police de l'Assam, V. V. Rakesh Reddy, a déclaré à l'AFP que sept pachydermes avaient été tués et qu'un avait été blessé. Cinq wagons du train, qui se rendait à New Delhi depuis l'Etat reculé du Mizoram, ont déraillé.

Plus de 600 personnes tuées

Les autorités ont instauré des limitations de vitesse sur les itinéraires désignés comme corridors pour éléphants, mais cet accident s'est produit en dehors de ces zones, a expliqué Kapinjal Kishore Sharma, porte-parole des chemins de fer indiens. Et d'ajouter:

«Le conducteur de la locomotive, en apercevant le troupeau d'éléphants, a actionné le frein d'urgence. Mais cela n'a pas empêché les éléphants d'entrer en collision avec le train» Kapinjal Kishore Sharma

La déforestation et les chantiers à proximité de leurs habitats obligent les éléphants à s'aventurer plus loin pour chercher de la nourriture, ce qui les contraint de plus en plus souvent à se confronter avec les humains.

Selon des chiffres parlementaires, 629 personnes ont été tuées par des éléphants à travers l'Inde en 2023 et 2024. (ats)