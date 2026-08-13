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Elle interrompt un cambriolage en Suisse et finit séquestrée

Une Zurichoise molestée après avoir interrompu un cambriolage.
Image d'illustrationImage: Shutterstock

Elle interrompt un cambriolage en Suisse et finit séquestrée

Le Tribunal fédéral vient de trancher dans un imbroglio judiciaire survenu dans le canton de Zurich.
13.08.2026, 12:0013.08.2026, 13:34

Mauvaise surprise pour une Zurichoise: elle s’est retrouvée nez à nez avec des cambrioleurs lorsqu’elle est venue tambouriner à la porte de son voisin pour se plaindre du bruit. Elle a été retenue dans l'appartement et plaquée au sol par son agresseur, condamné pour séquestration, apprend-on d'un arrêt du Tribunal fédéral publié jeudi.

Au beau milieu de l’après-midi, elle a entendu du bruit dans l’appartement de son voisin. Elle est alors allée frapper à sa porte pour faire cesser le bruit, faute de quoi elle appellerait la police.

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Un inconnu, avec une cagoule sur la tête, lui a alors ouvert la porte. Elle venait de surprendre des cambrioleurs en pleine action et ils n'ont guère apprécié de se faire déranger.

Ni une ni deux, l'un des cambrioleurs l'a tirée vers lui, refermant la porte. Une fois à l'intérieur de l'appartement, la femme s'est retrouvée plaquée au sol pendant cinq bonnes minutes. La voisine ne s'est pas toutefois pas laissée faire et s'est débattue avec force. A tel point qu'elle a réussi à faire fuir les deux cambrioleurs.

Une conclusion inattendue

Elle s'en est tirée avec des bleus et une belle frayeur: elle a d’ailleurs demandé une réparation pour les souffrances psychologiques subies. Le Tribunal d'arrondissement de Zurich lui a enjoint de faire valoir ses droits par la voie civile, quand il a condamné l'un des cambrioleurs, pour séquestration et lésions corporelles, à une peine de prison de 11 mois de prison avec sursis.

Cette agression a donné ensuite lieu à un imbroglio judiciaire. Devant la première instance, le Ministère public a omis «par mégarde» de requérir l’expulsion – pourtant obligatoire, au vu de l'infraction commise - du cambrioleur. Il ne l'a fait que lorsqu'il a recouru devant le Tribunal cantonal. Ce dernier l'a suivi quand il a rendu une mesure d'expulsion d'une durée de cinq ans à l'encontre du cambrioleur.

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Ce dernier a recouru au Tribunal fédéral pour contester son expulsion. Les juges fédéraux lui ont donné raison, au vu du comportement contradictoire du Ministère public.

La conclusion de l'affaire est tout aussi inattendue: même s'il obtient gain de cause pour l'expulsion décrétée en lien avec son activité pénale, le Dominicain n'en profitera pas. Il a en effet déjà été expulsé fin avril 2024 en raison de son séjour illégal en Suisse. (jzs/ats)

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