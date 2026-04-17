La réputation du salon Watches and Wonders est-elle est jeu? Keystone

Genève: un collectionneur de montres victime d'une violente agression

Un collectionneur de montres a été violemment agressé à Genève, en marge du salon horloger Watches and Wonders. Le milieu horloger se dit inquiet.

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Un collectionneur suisse de montres a échappé de peu à la mort dans la nuit de lundi à mardi, dans le quartier des Pâquis, à Genève, relate la Tribune de Genève.

Vers 1h30 du matin, alors qu’il venait de quitter le bar Léopard, adjacent à l'hôtel d'Angleterre, et se rendait à la gare, il a été violemment attaqué par un individu armé d'un objet pointu – un tournevis ou un pic à glace, selon les déclarations de la victime.

Des groupes ciblant les collectionneurs?

L'agresseur a infligé huit blessures à son dos, son ventre et son cou, frôlant de près la carotide de la victime. Bien que l'assaillant ait tenté de lui voler sa montre, il n'a pas réussi à y parvenir. Ce n’est qu'à l’arrivée rapide d’une patrouille de police que l’agresseur a été maîtrisé.

Bien que l'attaque n'ait pas été explicitement liée à la montre qu’il portait, le collectionneur ne peut s'empêcher d'établir un lien avec le salon horloger Watches and Wonders, qui se tient actuellement à Genève. Selon lui, des groupes spécialisés dans ce type de criminalité seraient présents en ville et cibleraient les passionnés d'horlogerie.

Inquiétude dans le milieu

Il s’inquiète de l'impact de ces incidents sur l'image de Genève, craignant que la réputation de la ville en tant que destination sûre ne soit ternie, comme cela a pu être observé dans d'autres grandes villes européennes.

Selon la police de Genève, aucune augmentation des vols ou agressions liés aux montres n'a été constatée en lien avec le salon. Mais cette agression a provoqué une vive inquiétude dans le milieu horloger genevois.

(acu)