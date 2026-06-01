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Lausanne: piéton tué par une trottinette électrique

Lausanne: piéton tué par une trottinette électrique

Le mot &quot;Police&quot; est photographie sur un gilet porte par un policier de la villle de Lausanne lors d&#039;un exercice de secours dans le nouveau tunnel sous l&#039;avenue d&#039;Echallens du ...
Un agent de la police municipale lausannoise.Image: KEYSTONE
Un septuagénaire a été percuté après une course-poursuite entre le conducteur de la trottinette et des policiers à vélo.
01.06.2026, 16:5301.06.2026, 16:53

Un piéton de 79 ans est décédé jeudi dernier à Lausanne, peu après midi, après avoir été percuté par une trottinette électrique. Son conducteur était suivi par la police au moment de l'accident.

Cet homme de 53 ans avait été repéré par une patrouille de la brigade cycliste de la police lausannoise alors qu'il circulait dans une zone piétonne. Les policiers lui ont demandé, sans succès, de s'arrêter, avant de la suivre à distance. L'accident s'est produit peu après à la rue Pichard, en plein centre-ville, rapporte lundi le Ministère public vaudois.

Dans sa chute, le piéton a heurté le sol au niveau de la tête et perdu connaissance. Il est décédé en soirée au CHUV.

Quant au conducteur, un Sri Lankais domicilié en Valais, il a été maintenu en détention pour permettre son audition par le Ministère public, avant d'être libéré. Une instruction pénale a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes des faits et les responsabilités éventuelles des personnes impliquées.

L'été dernier, deux courses-poursuites avec la police lausannoise avaient déjà connu une issue fatale. Deux jeunes étaient décédés dans des accidents de scooter alors qu'ils étaient suivis par les forces de l'ordre. (mrs/ats)

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