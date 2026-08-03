L'offre de transports publics sera prolongée jusqu'au petit matin (image d'archives). Image: KEYSTONE/TI-PRESS

Les CFF prévoient des trains spéciaux pour des milliers de fêtards

L'ex-régie fédérale renforce son dispositif pour acheminer les participants à la Street Parade de Zurich ce week-end.

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La Street Parade à Zurich sera desservie par vingt trains spéciaux et des rames supplémentaires. L'offre de transports publics, incluant des trains et bus de nuit, sera prolongée jusqu'au petit matin pour les fêtards.

Cette année aussi les CFF renforcent leurs liaisons pour acheminer les milliers de participants attendus le samedi 8 août sur les bords de la Limmat, indiquent-ils lundi dans un communiqué. Les transports publics zurichois (ZVV) prolongeront aussi leur service de trains et bus régionaux jusqu'à 4h du matin.

Les organisateurs recommandent aux voyageurs de passer par la gare centrale de Zurich ou celle de Zurich Enge, car une forte affluence est attendue à la gare de Stadelhofen. Concernant les billets, le «City-Ticket Zürich» incluant le voyage aller-retour à la gare centrale de Zurich et tous les trajets en ville est conseillé pour les personnes venant de l'extérieur du réseau zurichois. (jzs/ats)