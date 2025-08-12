Corseaux (VD): un avion s'écrase dans le Léman

L'accident a eu lieu à Corseaux (image d'illustration). Image: KEYSTONE

Un avion s'écrase dans le Léman

Un petit avion s'est écrasé dans le Léman ce mardi, à hauteur de Vevey. Ses passagers ont pu quitter l'habitable. L'appareil a sombré en moins de quinze minutes.

Stupeur dans le ciel vaudois à hauteur de Vevey, ce mardi. Comme le rapporte 20 minutes, un petit avion en difficulté a été aperçu proche de la côte en train de perdre de l'altitude. Comme le montre une vidéo publiée sur le site du quotidien, celui-ci frappe ensuite la surface du lac avant de se retourner.

Les faits ont eu lieu à proximité de la plage de la Grotte, à Corseaux (VD). «C'était comme si le moteur péclotait, qu'il n'avait plus d'essence», raconte une témoin. Peu après le crash, des bateaux sont venus à la rescousse et deux personnes ont été vues en train de sortir de l'appareil. Celui-ci a coulé «dans les quinze minutes».

La police cantonale a confirmé au quotidien qu'aucune victime n'était à déclarer et que deux personnes ont pu s'extraire sains et saufs de l'habitacle.

