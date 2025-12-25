dégagé
L'adolescente percutée par une voiture à Orbe est décédée

Image: Google street view

La jeune Ukrainienne avait été percutée mardi par une voiture en sortant d'un bus.
25.12.2025

La jeune piétonne ukrainienne qui avait été victime d'un accident mardi à Orbe (VD) est décédée des suites de ses blessures au CHUV, à Lausanne, indique jeudi la police cantonale vaudoise. Elle avait 13 ans.

Après être descendue d'un bus à l'arrêt le Devin sur la route d'Arnex, elle l'avait contourné par l'arrière afin de traverser la route.

Pour une raison que l’enquête devra déterminer, elle avait alors été heurtée par un automobiliste circulant en sens inverse. Grièvement blessée, elle avait été héliportée à l'hôpital. (ats)

