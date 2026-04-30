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G7: La grève féministe vaudoise aura lieu le 13 juin à Lausanne

La grève féministe vaudoise a pris une décision à cause du G7

Les manifestants et manifestantes ont finalement rendez-vous le 13 juin à Lausanne, au lieu du 14 juin.
30.04.2026, 19:3230.04.2026, 19:37

Habituellement organisée le 14 juin à Lausanne, la grève féministe vaudoise se tiendra finalement le 13 juin. La raison? Le G7, qui se tient à Evian la même semaine, et la promesse d’une importante mobilisation de ses opposants, à Genève. Une décision qui a notamment été prise pour permettre aux participants et participantes de la grève lausannoise de se joindre aux manifestations du 14 juin au bout du lac, lit-on dans 24 Heures.

La manifestation anti-G7 aura lieu «avec ou sans autorisation»

Une communication officielle a été publiée en fin de journée, ce jeudi, sur le compte de la Grève Féministe Vaud.

«Lausanne, 16h - lieu à venir. Et le 14 juin, nous serons à Genève contre le G7!»
Image
image: instagram

Un village anti-G7?

Les rues de Genève seront d’ailleurs en alerte. Jeudi, selon la coalition NoG7, plusieurs options sont sur la table pour organiser dans un parc de la Ville de Genève un village alternatif. Une rencontre jeudi entre des représentants de la coalition et des membres du Conseil administratif de la Ville de Genève a permis de «trouver un terrain d'entente».

Parmi les participants à cette réunion, le maire de la Ville de Genève Alfonso Gomez et la conseillère administrative Christina Kitsos. Dans un communiqué diffusé à l'issue de cet échange, NoG7 indique que «le parc des Bastions ne fait plus partie des choix retenus, mais le Conseil administratif a proposé des alternatives» satisfaisantes.

(fv)

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