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La manifestation anti-G7 aura lieu à Genève avec ou sans autorisation

Les membres de la coalition NoG7, de gauche a droite, Alice lefrancois, Joelle Kargul, Teo Frei, Francoise Nyffeler et Joel Varone, arrivent pour s&#039;exprimer sur le refus d&#039;autoriser la tenue ...
Françoise Nyffeler (debout) a appelé au droit à manifester.Keystone

La manifestation anti-G7 aura lieu «avec ou sans autorisation»

La coalition NoG7 a lancé un large appel à manifester le 14 juin prochain à Genève. Le groupement veut en finir avec l'image négative du mouvement de 2003.
28.04.2026, 15:4728.04.2026, 15:47

La coalition NoG7 a lancé un large appel à l'international pour manifester le dimanche 14 juin à Genève contre le sommet du G7 d'Evian. Avec ou sans autorisation, cette mobilisation aura de toute façon lieu, ont affirmé mardi des membres de la coalition.

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Françoise Nyffeler, membre de la Grève féministe, a indiqué devant la presse au nom de la coalition:

«L'annonce d'un NoG7 à Genève est partie très largement en Europe»

Françoise Nyffeler a ajouté:

«On espère beaucoup, beaucoup de monde et on fera tout pour que ça soit le cas. Nous empêcher de manifester est une atteinte aux droits fondamentaux.»

Face à la montée du fascisme, aux politiques mortifères menées par les dirigeants du G7 et au développement du masculinisme, «notre responsabilité est de résister et de montrer une large opposition», selon la coalition, qui regroupe désormais une cinquantaine d'associations et d'organisation. Françoise Nyffeler a fustigé le «rejet irresponsable du dialogue de la part des autorités cantonales et communales».

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Et de déplorer les annonces faites par voie de presse dans ce dossier. La conseillère d'Etat genevoise Carole-Anne Kast, chargée de la sécurité, avait indiqué la semaine dernière sur le plateau de la RTS avoir conjointement décidé avec la Ville de Genève de ne pas autoriser l'installation d'un village alternatif aux Bastions. «L'interdiction est la pire des solutions», selon Françoise Nyffeler.

Avec ou sans permission

A ce jour, aucune autorisation n'a été délivrée. La coalition a pourtant déjà dévoilé les grandes lignes des événements prévus. Un meeting de lancement est organisé le vendredi 12 juin au soir avec «400 à 500 personnes», un village alternatif aux Bastions avec des tables rondes, des stands et de conférences est prévu le samedi 13 juin alors que le dimanche 14 juin aura lieu la grande manifestation.

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«Cette mobilisation ne sera pas arrêtée par une interdiction», selon la coalition qui appelle les autorités à «un retour à la raison». La tenue de cette manifestation à Genève, alors que le sommet a lieu à Evian, est une évidence pour NoG7. En tant que ville berceau des droits de l'homme, Genève est une ville regardée, selon la coalition. Selon Françoise Nyffeler:

«Il n'est pas question de nous envoyer manifester dans la campagne genevoise»

La coalition entend garantir une manifestation «pacifiste et sécure». Un service de sécurité pour «protéger les manifestants des provocations policières» est prévu.

La coalition en a aussi assez que la future mobilisation du 14 juin soit systématiquement comparée la manifestation anti-G8 de 2003. Le centre-ville de Genève avait alors été saccagé.

Selon la coalition, qui pointe du doigt les véritables enjeux, soit la montée des forces d'extrême droite:

«Quelques vitrines cassées, ce n'est pas le problème»

Françoise Nyffeler a souligné:

«Arrêtez d'agiter l'image de 2003 et prenez celle de 2019 ,quand plus de 75 000 personnes sont descendues dans la rue pour la Grève des femmes, sans aucun problème.»

Selon NoG7, diaboliser la manifestation du 14 juin est dangereux. La coalition assure qu'elle fera tout pour que la mobilisation soit «un moment de résistance pacifique».

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Très agacée par les décisions de Carole-Anne Kast, une élue socialiste, et par le Conseil administratif de la Ville de Genève à majorité de gauche, la coalition a par ailleurs décidé de refuser l'accès de ces magistrats aux festivités organisées dans le Parc des Bastions vendredi à l'occasion du 1er mai. (joe/ats)

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