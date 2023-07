Fribourg précurseur dans le libre accès aux protections hygiéniques

Les quatre mois d'essai ont permis de recueillir l’avis et les doléances des utilisatrices, d’ajuster le volume des protections hygiéniques mises à disposition et d’estimer un budget opérationnel. Le déploiement du dispositif dans le chef-lieu cantonal est prévu pour la rentrée prochaine à fin août . La mesure se concrétisera au début de l'année 2024. (ats/mndl)

Pour les bâtiments publics, les protections hygiéniques sont mises à disposition en libre accès pour permettre aux jeunes filles et aux femmes de s’approvisionner, soit de manière ponctuelle pour des dépannages, soit de manière plus durable pour les femmes en situation de précarité, sans discrimination .

Le texte demandait d’étudier la possibilité de proposer gratuitement des protections hygiéniques dans les lieux de formation et les institutions publiques et sportives. Une étude de faisabilité a été ensuite menée sous l’égide d’un Comité de pilotage présidé par le Service de l’action sociale (SASoc) et rassemblant plusieurs entités.

Mauvais nouvelle: la Poste augmente ses tarifs

Le géant jaune va gonfler ses prix dès début 2024. Les lettres du Courrier A et B coûteront 10 centimes de plus.

La Poste augmentera début 2024 les prix des lettres et des colis. Les lettres du Courrier A et B coûteront 10 centimes de plus. Les colis Priority et Economy seront majorés de 1,5 franc. La hausse a été décidée en accord avec le Surveillant des prix, précise la Poste.