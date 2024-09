Les élections de cette année ne font pas progresser les femmes

Six femmes politiques suisses. Keystone

Les élections depuis janvier ont montré une progression de 0,1% pour la représentation des femmes dans les Parlements suisses.

Les nombreuses élections législatives prévues cette année n'ont pour le moment que peu réussi aux femmes. Celles qui ont eu lieu de janvier à août n'ont abouti qu'à une progression de 0,1% de leur représentation dans les Parlements, a affirmé mercredi l'Union interparlementaire (UIP) à Genève:

«Au total, près de 40 chambres de 30 pays ont été renouvelées. La part des femmes dépasse toujours à peine un quart des parlementaires. Les avancées sur l'ensemble de l'année seront probablement inférieures à celles des années précédentes»

Elle redoute une possible détérioration. Ces dernières années, le taux annuel moyen de progression des femmes dans les Parlements s'établissait à 0,6%. Mais sur les deux dernières années, il n'a atteint que 0,4%. La Suisse figure au 33e rang:

Cette année, un peu moins d'un tiers des chambres renouvelées ont vu une progression d'un point de pourcentage ou davantage;

de pourcentage ou davantage; Un tiers ont été confrontées à une stagnation et la part des femmes a reculé d'un point au moins.

Autre indication, les chambres hautes ont obtenu de meilleurs succès vers la parité. Les femmes y sont désormais 29,9%, deux points de plus que dans les chambres basses ou les Parlements monocaméraux.

Et le Parlement britannique a dépassé pour la première fois les 40% de femmes, grâce aux quotas chez les travaillistes. Le Rwanda a encore progressé à sa chambre basse, à plus de 63%, restant le pays le plus progressif pour les parlementaires féminines.

En revanche, la chambre basse du Bhoutan fait face à la plus grande diminution, de plus de 13%. Et aucune femme ne siège désormais au Parlement de Tuvalu. Trois pays au total sont dans cette situation. (sda/ats)