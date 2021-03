Le point commun entre Berset, Ai Weiwei et Angela Davis

Né en 1957 à Pékin, Ai Weiwei est aussi bien sculpteur, blogueur, photographe, architecte que commissaire d'exposition et réalisateur. Avec son art provocateur, il est l'emblème de la liberté d'expression en Chine et une figure majeure de l'opposition au gouvernement chinois. L'artiste est connu pour ses nombreuses sculptures et ses films documentaires. Son dernier film Coronation, retraçant le confinement à Wuhan face à la pandémie du coronavirus et tourné dans le plus grand secret, est présenté au Festival.