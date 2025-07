Le Festival de la Cité attire 110 000 spectateurs à Lausanne

Avec 110 000 spectateurs en six jours, le Festival de la Cité 2025 à Lausanne signe l’une de ses meilleures affluences depuis plus de dix ans.

Plus de «Suisse»

L'édition 2025 du Festival de la Cité à Lausanne a attiré 110 000 personnes. Une affluence qui n'avait plus été enregistrée depuis 2013 avec 113 000 spectateurs. La manifestation se conclut dimanche soir.

«Malgré les températures intenses, cette édition a été un véritable succès tant en termes de fréquentation que dans la force des œuvres présentées durant six jours», résume Martine Charlverat, directrice du Festival de la Cité dans un communiqué de presse diffusé dimanche.

«Nous avons mis en place notre plan canicule pensé pour assurer le bon déroulé et la sécurité de la manifestation, notamment en multipliant les points d’eau gratuits accessibles sur le site, en déplaçant des spectacles et en communiquant de manière active sur les bonnes pratiques à adopter face à de telles chaleurs» Martine Chalverat

«Un travail en amont de la manifestation a par ailleurs été réalisé pour penser des lieux de représentation adaptés au régime climatique qui tendra incontestablement à s’intensifier dans les années à venir.»

Le festival a proposé près de 200 représentations

Du 1er au 6 juillet, la manifestation a proposé 140 projets artistiques sur 20 lieux pour un total de 196 représentations gratuites mêlant danse, théâtre, musique et cirque. Pendant six jours, la manifestation aura attiré 110 000 spectateurs, contre un peu plus de 100 000 personnes en 2023 et 2024.

Installée sur la place du Château, la structure monumentale «Crescendo» du céramiste suisse Julian Vogel aura été l'épicentre du Festival, accueillant spectacles d’arts vivants et concerts, selon les organisateurs.

Cette 53e édition a mis à l’honneur la scène musicale féminine suisse, avec un coup de projecteur particulier sur les personnes intersexes, trans, agenre et non-binaire. (tib/ats)