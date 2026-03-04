Ce changement de loi fait exploser les faillites en Suisse

Depuis janvier 2025, les créanciers publics doivent engager une procédure en faillite pour faire valoir leurs créances. Un «record sans précédent» pourrait dès lors être battu cette année.

Plus de «Suisse»

Une modification législative entraîne une hausse du nombre de faillites d'entreprises sans précédent cette année, celles-ci ayant augmenté de près de 76% en janvier et février par rapport à la même période en 2025, rapporte l'association de créanciers Creditreform. Les particuliers sont également beaucoup plus nombreux à avoir déclaré faillite.

Durant ces deux premiers mois de l'année, 2361 faillites ont été enregistrées en raison de ce changement de loi, entré en vigueur en janvier 2025 et produisant des effets à partir de mai. La législation prévoit désormais que les créances de droit public ne soient plus poursuivies par voie de saisie, mais par voie de faillite.

Si la tendance se poursuit, «ce qui est tout à fait probable», plus de 14 400 faillites pourraient être enregistrées cette année, contre 11 694 en 2025 (+23,1%). «Ce serait un record sans précédent», fait savoir Creditreform.

L'association observe en outre une nette progression des publications de faillites pour cause de défauts d'organisation, de l'ordre de 32%. Elle estime que les offices des faillites ont pu accorder une priorité moindre à ces cas en raison de leur charge de travail élevée.

9372 nouvelles sociétés en Suisse

La tendance haussière concerne également les faillites personnelles, le nombre de faillites de personnes vivantes ayant crû de 42,6% pour atteindre 281 cas. «Pendant longtemps, ce sont surtout les successions refusées, c'est-à-dire les publications de faillite après le décès d'une personne, qui ont augmenté», souligne Creditreform.

Depuis le début de l'année, les nouvelles inscriptions d'entreprises, tout comme les radiations sont elles aussi en augmentation. Ainsi, 9372 nouvelles sociétés ont été comptabilisées au registre du commerce, soit un recul au final de 2,6% sur un an, puisque, dans le même temps, les radiations se sont fortement accrues, de 7,2%.

Pour ce qu'il en va de 2026 dans son entier, Creditreform prévoit un nouveau pic de plus de 57 500 nouvelles entreprises inscrites (+3,3%). Et de même pour les radiations, avec 34 900 sociétés concernées (+2,9%) (jzs/ats)