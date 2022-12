La Suisse poursuit la Fifa pour «fausses promesses climatiques»

Avec cette procédure, la Commission suisse pour la loyauté cherche à savoir si la fédération a trop vanté la Coupe du monde au Qatar comme étant écologique. La Fifa, quant à elle, n'a pas pris position pour le moment.

Une procédure est en cours auprès de la Commission suisse pour la loyauté suite à cette plainte, a déclaré, dimanche, Marc Schwenninger, directeur de la Fondation pour la loyauté dans la communication commerciale à Keystone-ATS, confirmant un article du SonntagsBlick.

C'est l'Alliance climatique suisse qui est à l'origine de la plainte contre la FIFA. Cette association faîtière, qui regroupe près de 130 organisations, dont Greenpeace, Pro Natura et le WWF, reproche à la Fifa de faire croire au public à un respect de l'environnement sans qu'il y ait suffisamment de preuves. Autrement dit, de faire du «greenwashing climatique».

Le Royaume-Uni, la France et la Belgique ont également transmis des plaintes aux autorités suisses, la Fifa ayant son siège à Zurich. Rien de nouveau puisque, déjà avant le début de la Coupe du monde le 20 novembre dernier, les défenseurs des consommateurs allemands avaient rappelé l'organisation sportive à l'ordre pour «greenwashing» et exigé la suppression de déclarations publicitaires «trompeuses».

Une Coupe du monde «climatiquement neutre»

Sur son site Internet, la Fifa présente la Coupe du monde au Qatar comme le premier «tournoi entièrement neutre sur le plan climatique». Pour rappel, de nouveaux stades climatisés et de vastes infrastructures ont été construits dans l'émirat désertique pour accueillir ce grand événement sportif et des dizaines de milliers de personnes s'y sont rendues en avion.

Pour pallier le problème, la Fifa et le Qatar, pays hôte, ont compensé ces émissions de CO 2 nuisibles au climat en achetant des droits d'émission et en mettant en place des programmes de compensation. Plusieurs médias et défenseurs de l'environnement ont toutefois affirmé ces derniers mois que la promesse climatique des responsables était fausse.

Qu'est-ce que la Commission pour la loyauté?

La Commission pour la loyauté est un organe d'autocontrôle de la branche de la communication. Elle ne peut émettre que des recommandations. Selon elle, les personnes mises en cause appliquent ces recommandations le plus souvent de leur plein gré.

En raison de l'enquête en cours, Marc Schwenninger n'a pas fourni davantage d'informations. Mais il faudra probablement attendre des mois avant qu'une décision ne soit prise. (ats/sia)