Un promoteur genevois a ruiné la récolte d'abricots d'un Valaisan (image d'illustration). Image: Shutterstock

Ce Genevois n'aurait pas dû souiller les abricots d'un Valaisan

Dix ans après les faits, un promoteur genevois est condamné à dédommager un arboriculteur de Martigny pour avoir ruiné sa récolte. Le préjudice s'élève à 180 000 francs.

Un Valaisan a remporté «une victoire amère» au Tribunal fédéral, relate ce jeudi Le Nouvelliste. L'affaire remonte à l'été 2015. L'homme, qui cultive des abricots à Martigny, venait d'enregistrer une généreuse récolte. Mais au moment de procéder au tri de celle-ci, l'arboriculteur a connu une grosse désillusion.



Il raconte au Nouvelliste: «Quand j’ai versé les fruits sur la machine à trier, elle est devenue grise. Les abricots étaient immangeables»

L'origine du mal est trouvé sur le chantier voisin, dont la poussière a souillé les abricots. Selon le quotidien valaisan, près de 42 tonnes sont ainsi devenues impropres à la consommation.

De la grêle et des bourrasques

La justice est alors saisie et le préjudice fixé à 180 000 francs. Mais le propriétaire du chantier, un promoteur genevois, refuse de s'acquitter seul du dédommagement, rapporte Le Nouvelliste.

Il évoque notamment un épisode de grêle ou encore de fortes bourrasques qui auraient également contribué à ruiner la récolte. Selon le journal, le Genevois a donc multiplié les démarches pour diminuer l'addition, jusqu'à faire recours au Tribunal fédéral.

94 000 francs d'intérêts

Il faudra plusieurs expertises et dix ans de procédure pour parvenir à une décision. Une période difficile à encaisser financièrement pour l'arboriculteur lésé. Mais dans un arrêt rendu cet été, la plus haute juridiction du pays a finalement débouté le promoteur.

D'après Le Nouvelliste, ce dernier est donc bel et bien condamné à verser les 180 000 francs de dédommagement, un montant assorti d'environ 94 000 francs d'intérêts. Le Genevois devra en outre prendre en charge les frais de justice avancés par le Valaisan.

Mais ce dernier n'est semble-t-il pas au bout de ses peines, puisque de cette somme il ne touche actuellement que 2000 francs par mois. Il lui incombe dès lors d'entamer les démarches pour réclamer son dû, car comme le note Le Nouvelliste, il lui faudrait à ce rythme une nouvelle décennie pour être entièrement dédommagé. (jzs)