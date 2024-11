Les Suisses sont nuls en anglais: voici les pires cantons

En Suisse, le niveau d'anglais varie en fonction du canton. Image: watson

Le niveau d'anglais recule en Suisse: voici les pires cantons

Le niveau d'anglais ne cesse de reculer en Suisse, qui dégringole à la 31e place mondiale, selon une analyse publiée ce mercredi. La situation change sensiblement d'un canton à l'autre, et ça ne va pas plaire aux Romands.

On peut attribuer beaucoup de qualités aux Helvètes, mais, manifestement, un bon niveau d'anglais n'en fait pas partie. Du moins, si l'on en croit EF Education First. Dans son dernier rapport, publié ce mercredi, l'entreprise spécialisée dans les séjours linguistiques a classé 116 pays et régions en fonction des compétences en anglais de leurs habitants.

Verdict? La Suisse recule, pour la cinquième année consécutive. Notre pays dégringole à la 31e place mondiale, loin derrière la Roumanie (12e) et les Philippines (22e). Et ce, alors que d’autres pays européens, comme la Belgique (13e) ou l’Allemagne (10e), «maintiennent des positions nettement supérieures», souligne EF. Seule (maigre) consolation, notre pays fait mieux que la France (49e) et l'Italie (46e).

Au niveau mondial, les pays les mieux notés sont les Pays-Bas, la Norvège et Singapour, suivis par la Suède et la Croatie.

Fortes disparités cantonales

Si le résultat global obtenu par la Suisse n'est donc pas très réjouissant, la situation est plus contrastée au niveau cantonal, comme le montre la carte ci-dessous:

Le classement régional, qui ne contient que 18 cantons, réserve «peu de surprises», estime EF. Laurent Morel, responsable de l'entreprise pour la Suisse romande, résume:

«Il est clair que la Suisse alémanique affiche un niveau supérieur à la Suisse romande ou italienne, et la tendance n’est pas prête à s’inverser» Laurent Morel, EF Education First

En effet, les cantons germanophones squattent encore et toujours les premières places du classement, tandis que les régions romandes affichent un niveau «moyen». Genève, le canton francophone où l’on parle le mieux anglais, ne se positionne qu'au 12e rang, suivi par le Valais et Vaud. Le canton le plus mal noté est également romand: il s'agit de Fribourg, qui n'est précédé que par le Tessin.

Des raisons éducatives et culturelles

A l'autre bout du classement, on retrouve Bâle-Ville, Zoug et Zurich. La séparation entre Suisse germanophone et Suisse latine est donc très nette. «Nous y voyons des composantes éducatives et culturelles», indique Laurent Morel.

«Les cantons alémaniques ont tendance à intégrer l’anglais plus tôt et de manière plus intensive dans leurs programmes scolaires. Au Tessin, l’accent est mis davantage sur l’allemand.» Laurent Morel, EF Education First

Malgré cette hégémonie alémanique, EF note que «le niveau général baisse outre-Sarine». Plus globalement, seuls huit cantons ont vu leur niveau augmenter en 2024.

«Culturellement parlant, la Suisse est au carrefour de l’Allemagne, de l’Italie et de la France», souligne encore Laurent Morel. «Il ne fait aucun doute que les cultures de ces pays ont une influence en Suisse. Or, l’Allemagne affiche un niveau d’anglais bien meilleur que l’Italie ou la France».