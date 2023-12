La gare centrale de Zurich est en tête du classement. Image: SBB.ch

La meilleure gare d'Europe se trouve en Suisse

On aime se plaindre du prix des CFF, à juste titre sûrement. Toutefois, l'European Railway Station Idex a d'autres critères et a jugé Zurich meilleure gare d'Europe.

La gare centrale de Zurich a de nouveau été élue meilleure gare d'Europe. Berne occupe la troisième place, tandis que les cinq gares les moins accueillantes pour les passagers sont toutes situées en Allemagne, selon l'European Railway Station Index.

Les 5 meilleures gares d'Europe Grafik: european-railway-station-index-2023

La gare centrale de Zurich occupe confortablement la première place avec 102 points, devant la gare centrale de Vienne avec 94 points. Selon l'étude, Berne occupe la troisième place avec la gare centrale de Berlin. La Suisse est donc doublement représentée sur le podium.

Selon l'étude, le confort des passagers est le plus faible dans les gares allemandes d'Essen, Berlin Ostkreuz, Berlin Zoologischer Garten, Munich-Pasing et Brême. La raison en serait les retards et les temps d'attente massifs. Deux cinquièmes des trains à Brême auraient subi un retard de plus de cinq minutes.

L'enquête a porté sur les 50 gares européennes les plus fréquentées. Des facteurs tels que les billets, les possibilités de shopping, l'accès pour les personnes handicapées, les correspondances ou encore le WLAN gratuit ont été déterminants pour le classement. (ats)