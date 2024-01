Les touristes adorent se prendre en selfie dans la pittoresque Suisse. Image: keystone

La Suisse est le pays le moins accueillant d'Europe

Selon une étude de Holidu, la Suisse a des progrès à faire en matière d'hospitalité.

Helen Kleinschmidt Suivez-moi

Les Suisses font l'objet de quelques préjugés. L'un d'entre eux est qu'ils ne sont pas le peuple le plus aimable au monde. Si les préjugés existent souvent à tort, ce cliché-ci pourrait bien avoir une part de vérité.

C'est du moins ce qui ressort d'un classement du portail de vacances Holidu, dans lequel les 25 pays de vacances les plus populaires en Europe ont été évalués en fonction de leur hospitalité – et la Suisse arrive en dernière position.

Les sept critères suivants ont été utilisés pour l'évaluation:

Nombre de visites de touristes

Connaissances de l'anglais

Convivialité pour les familles

Serviabilité

Qualité des services de taxi

Principales attractions touristiques

Nombre de vols à la tire

Méthode

Pour l'évaluation, Holidu a utilisé différentes sources. Vous les trouverez ici . Pour obtenir le classement, une méthode statistique et un système de points ont été utilisés: plus l'évaluation d'un pays est bonne dans une catégorie, plus le pays reçoit de points. L'enquête a été menée en janvier 2024.

Le meilleur score global a été obtenu par l'Espagne. Bien que le niveau d'anglais y soit plutôt faible, le classement indique que c'est le pays le plus accueillant d'Europe, avec environ 72 millions de touristes par an.

Outre le nombre élevé de visiteurs, l'Espagne brille surtout par son service de taxi et ses habitants particulièrement aimables et serviables.

La serviabilité suisse laisse à désirer

Les Suisses manquent avant tout de serviabilité – seuls 40% des personnes interrogées ont aidé un étranger au cours de l'année écoulée. De plus, le service de taxi suisse est, selon l'étude, le plus mauvais de tous les pays évalués. Selon Holidu, les connaissances suisses en anglais sont également jugées faibles.

La Suisse marque tout de même des points dans une catégorie: l'aménagement pour les familles. Les touristes avec enfants y sont nettement mieux accueillis que dans les pays germanophones voisins, l'Allemagne et l'Autriche.

Le vainqueur dans la catégorie «familles» est toutefois l'Italie. Selon Holidu, les familles y jouissent d'une «atmosphère chaleureuse et accueillante» qui se traduit par des «installations adaptées aux enfants, des activités culturelles et une attitude détendue envers les plus petits voyageurs».

C'est en Albanie qu'on vole le moins

Les vols à la tire peuvent gâcher les vacances. En Suède, il faut faire particulièrement attention à ne pas se faire voler son sac, car selon les statistiques de la police, c'est là que le risque de vol est le plus élevé: l'année dernière, la Suède a enregistré environ 2000 cas pour 100 000 habitants.

Les pays où il y a le moins de pickpockets sont l'Albanie, la République tchèque et la Turquie. On y compte moins de 250 vols à la tire pour 100 000 habitants.

L' Allemagne et l' Autriche en meilleure position

Nos voisins, l'Allemagne (9e place) et l'Autriche (8e place), sont nettement mieux classés que la Suisse. En Autriche, par exemple, le niveau d'anglais semble plus élevé, et les chauffeurs de taxi sont particulièrement aimables.

De son côté, la France est pointée du doigt pour son niveau d'anglais, mais elle se hisse tout de même à la 12e place.



Une enquête auprès des hôtes suisses donne un autre résultat

20 Minutes a demandé à Suisse Tourisme ce qu'ils pensaient de ce classement. Un porte-parole de l'organisation souligne que leurs propres statistiques aboutissent à un autre résultat:

«Selon la plus grande enquête menée auprès des hôtes du tourisme suisse, le Tourismus Monitor Schweiz, plus de 80% des personnes interrogées dans le monde entier ont déclaré en 2017 être particulièrement satisfaites de l'hospitalité dans notre pays.» André Aschwanden, de Suisse Tourisme.

D'ailleurs, selon le Tourism Monitor Switzerland, les Suisses eux-mêmes sont plus critiques que les visiteurs étrangers: parmi les visiteurs suisses, 81,5% sont satisfaits de l'hospitalité dans leur propre pays. Chez les touristes étrangers, cette proportion est en revanche de 84,9%.

Finalement, comme c'est souvent le cas avec les clichés et les préjugés, le mieux reste que les touristes viennent se faire leur propre idée de l'hospitalité réelle de la Suisse.

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder