Suisse
Fribourg

Spectaculaire sauvetage de la Rega au Moléson

La Rega délivre une femme suspendue à la via ferrata du Moléson (image d&#039;illustration).
La Rega délivre une femme suspendue à la via ferrata du Moléson (image d'illustration).Image: Rega

Suspendue par un pied dans le vide: spectaculaire sauvetage au Moléson

La Rega a secouru une femme en très fâcheuse posture samedi à la via ferrata du Moléson, dans le canton de Fribourg.
20.10.2025, 15:3820.10.2025, 16:03

Une femme s'est retrouvée suspendue par un pied après avoir chuté samedi sur la via ferrata du Moléson (FR). Elle a pu être secourue par la Rega et le Secours alpin qui l'ont délivrée de sa fâcheuse posture.

Deux femmes effectuaient une via ferrata au Moléson lorsque l'une a chuté. Si son dispositif de sécurité a retenu la chute, son baudrier s'est détaché au niveau de la hanche et d'une jambe.

«La montagne devient plus dangereuse»: des alpinistes racontent

Il a glissé le long de l'autre jambe avant de se bloquer, retenant la grimpeuse la tête en bas. Suspendue dans le vide au-dessus d'une falaise, elle ne pouvait pas s'extraire seule.

Un sauveteur a dû grimper la via ferrata

Alerté, l'équipage de la Rega a effectué un vol de reconnaissance et constaté que la grimpeuse se trouvait dans une situation extrêmement précaire. Pour éviter de la déséquilibrer en raison du souffle de l'hélicoptère, il a décidé de déposer un premier sauveteur à une trentaine de mètres de la grimpeuse.

Le sauveteur a dû grimper la via ferrata pour la rejoindre depuis le haut, avant de la sécuriser. La victime a ensuite été hélitreuillée avec lui vers une place d'atterrissage où elle a été prise en charge par le médecin d'urgence. (jzs/ats)

Sauvetage en hélicoptère dans une Californie à nouveau inondée
Video: watson
