Le projet de camping à la Poya abandonné faute de subventions

Le projet de camping à la Poya abandonné faute de subventions

Le projet d’installation d’un camping provisoire sur le site de l’ancienne caserne de la Poya à Fribourg ne verra pas le jour. Les porteurs du projet ont renoncé après l’absence de soutien financier du canton.
10.02.2026, 14:4510.02.2026, 14:45
Le terrain de l&#039;ancienne caserne militaire de la Poya n&#039;abritera pas un camping (archives).
Le terrain de l'ancienne caserne militaire de la Poya n'abritera pas un camping.Keystone

Le projet d'installation d'un camping sur la parcelle de l'ancienne caserne militaire de la Poya à Fribourg est abandonné faute de soutien financier. Les porteurs du projet ont pris cette décision en raison de l'absence de subvention cantonale.

«Quand on a fait le processus, on nous avait assuré quasiment à 99% que du moment qu'on pouvait déposer et présenter notre projet, on pouvait obtenir ces subventions.»
Camille Schoenenweid

L'association n'a donc pas réussi à réunir les fonds nécessaires.

Il était prévu que la parcelle retenue accueille des cabanons ainsi que des emplacements pour camping-cars .

«On n'a pas non plus envie de mettre en place un projet où l'on n'a pas le sentiment qu'il fait l'unanimité.»
Camille Schoenenweid

L'association projetait d’aménager provisoirement un camping durant cinq ans au moins en attendant une affectation définitive de ce vaste terrain abandonné par l’armée depuis deux ans. Cette parcelle est désormais propriété du canton de Fribourg.

Le Centre, le PLR et l'UDC de la Ville de Fribourg avaient manifesté l'année dernière leur opposition à l'installation d'un camping sur cette parcelle, estimant que ce projet compromettrait le développement de ce terrain en zone d'activité. (dal/ats)

