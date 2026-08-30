Un randonneur de 69 ans meurt après une chute à Grandvillard
Le sexagénaire a fait une chute d’environ 200 mètres samedi dans le secteur du Plan des Eaux. Malgré l’intervention des secours, il n’a pas pu être sauvé.
Un randonneur de 69 ans a fait samedi une chute mortelle dans la région de Grandvillard, dans les Préalpes fribourgeoises. Les secours n'ont pu que constater son décès sur les lieux de l'accident.
L'homme a chuté d'environ 200 mètres dans le secteur du Plan des Eaux, a indiqué dimanche la police cantonale. Il a été héliporté en plaine. Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident (tib/ats)
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