Un randonneur de 69 ans a fait une chute mortelle d’environ 200 mètres à Grandvillard (FR). Image: © nicolas geinoz

Un randonneur de 69 ans meurt après une chute à Grandvillard

Le sexagénaire a fait une chute d’environ 200 mètres samedi dans le secteur du Plan des Eaux. Malgré l’intervention des secours, il n’a pas pu être sauvé.

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Un randonneur de 69 ans a fait samedi une chute mortelle dans la région de Grandvillard, dans les Préalpes fribourgeoises. Les secours n'ont pu que constater son décès sur les lieux de l'accident.

L'homme a chuté d'environ 200 mètres dans le secteur du Plan des Eaux, a indiqué dimanche la police cantonale. Il a été héliporté en plaine. Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident (tib/ats)