Quelque 50 000 emplacements de panneaux indicateurs signalent les chemins de randonnée en Suisse. Image: KEYSTONE

Cette commune suisse détient un record fou qui plaira aux randonneurs

La randonnée est et reste le sport préféré des Suisses. Rien d’étonnant: le réseau est extrêmement développé et facilement accessible. Mais à quoi ressemble-t-il exactement? Dans quelle commune peut-on marcher et sur quelle distance?

Reto Fehr Suivez-moi

Plus de «Suisse»

Le réseau de Suisse Rando compte 65 000 kilomètres de chemins de randonnée à travers le pays. Mis bout à bout, ils permettraient de faire une fois et demie le tour du monde. Difficile à imaginer. Et pourtant, ce chiffre est déjà dépassé: la Suisse compte désormais plus de 66 200 kilomètres de chemins de randonnée. A titre de comparaison, son réseau routier s’étend sur 71 400 kilomètres.

Environ quatre millions de Suisses de plus de 15 ans déclarent pratiquer régulièrement la randonnée. Ensemble, ils marchent quelque 200 millions d’heures par an et parcourent 800 millions de kilomètres.

En chemin en Valais, sur un itinéraire balisé en blanc-rouge-blanc. Image: Reto Fehr

Même si certains hauts lieux de la randonnée peuvent donner l’impression du contraire, il y a largement assez de place pour tout le monde. Pascal Bourquin, qui s’est lancé le défi de parcourir tous les chemins de randonnée de Suisse d’ici 2041, déclarait récemment dans un podcast: «90% des randonneurs empruntent 10% des chemins de randonnée.»

Avec l’aide d’une suggestion d'un lecteur de watson, nous avons analysé la répartition des chemins de randonnée entre les communes ainsi que les régions où se trouvent les chemins de randonnée pédestre, balisés en jaune, les chemins de randonnée de montagne, en blanc-rouge-blanc, et les chemins de randonnée alpine, en blanc-bleu-blanc.

Tous les chemins de randonnée

Quelque 66 200 kilomètres de chemins de randonnée sillonnent notre pays. Mais toutes les quelque 2100 communes suisses ne sont pas traversées par de tels itinéraires. Dans 34 d’entre elles, aucun chemin n’est balisé comme itinéraire de randonnée. Il s’agit toutefois le plus souvent de petites communes.

D’autres en comptent beaucoup, vraiment beaucoup. Glaris Sud (GL) totalise ainsi l’incroyable distance de 675 kilomètres de chemins de randonnée. Il faut dire que cette commune fait aussi partie des plus vastes du pays. Rapportée à la superficie communale, c’est en revanche Gléresse (BE), au bord du lac de Bienne, qui arrive en tête: en moyenne, 7,6 kilomètres de chemins serpentent sur chaque kilomètre carré de territoire.

Les communes avec la plus forte densité de chemins de randonnée

Gléresse (BE): 7,6 km par km² Veysonnaz (VS): 6,8 km par km² Oberhofen am Thunersee (BE): 6,0 km par km² Rheineck (SG): 5,4 km par km² Zeneggen (VS): 5,2 km par km² Crésuz (FR): 5,2 km par km² Lax (VS): 5,1 km par km²

Gottlieben (TG): 5,1 km par km² Spiez (BE): 5,0 km par km² Châtel-sur-Montsalvens (FR): 4,9 km par km²

Les chemins de randonnée pédestre

Les chemins balisés en jaune, soit les itinéraires de la catégorie la plus facile, sont de loin les plus répandus. Avec 40 600 kilomètres, ils représentent environ deux tiers de l’ensemble du réseau. Seules 70 communes n’en comptent aucun – dont les 34 qui ne possèdent aucun chemin de randonnée. Il s’agit le plus souvent de communes de montagne, qui se distinguent en revanche par leurs chemins de randonnée de montagne et alpins. C’est notamment le cas de Bergün Filisur (GR), Göschenen (UR) ou Bosco Gurin (TI).

Sans grande surprise, le résultat ressemble beaucoup à celui concernant l’ensemble du réseau. Gléresse (BE) affiche la plus forte densité: dans ce petit village, 13,5 kilomètres de chemins sont balisés en jaune, environ 500 mètres en blanc-rouge-blanc et aucun en blanc-bleu-blanc.

Les communes avec la plus forte densité de chemins jaunes

Gléresse (BE): 7,6 km par km² Veysonnaz (VS): 6,8 km par km² Oberhofen am Thunersee (BE): 6,0 km par km² Rheineck (SG): 5,4 km par km² Gottlieben (TG): 5,1 km par km² Zeneggen (VS): 5,1 km par km² Spiez (BE): 5,0 km par km² Regensberg (ZH): 4,8 km par km² Saint-Margrethen (SG): 4,8 km par km² Lutzenberg (AR): 4,8 km par km²

Les chemins de randonnée de montagne

La répartition des quelque 25 000 kilomètres de chemins de randonnée de montagne, balisés en blanc-rouge-blanc, est plus marquée. Ou, comme l’a résumé un collègue de la rédaction: «Les vrais chemins de randonnée.» Autrement dit, des itinéraires qui ne relèvent plus de la simple promenade, sans pour autant être si difficiles qu’ils exigent une résistance absolue au vertige ou une assurance exceptionnelle du pied.

On trouve naturellement ces chemins surtout dans les cantons de montagne. Mais l’Oberland zurichois, l’Argovie ou Soleure proposent eux aussi plusieurs kilomètres de sentiers plus exigeants. Au total, 546 communes – soit environ un quart des communes suisses – disposent de ce type d’itinéraires.

Les grandes communes se distinguent ici aussi par le nombre de kilomètres: Scuol (GR), avec 507 kilomètres, et Davos (GR), avec 472 kilomètres, arrivent largement en tête.

Rapportés à la superficie des communes, ces deux poids lourds sont toutefois facilement dépassés par Schmitten (GR), Rongellen (GR) et d’autres petites communes. Schmitten (GR), près du viaduc de Landwasser, occupe la première place avec 4,2 kilomètres de chemins de randonnée de montagne par kilomètre carré.

Les communes avec la plus forte densité de chemins de randonnée de montagne

Schmitten (GR): 4,2 km par km² Rongellen (GR): 3,8 km par km² Collina d’Oro (TI): 3,7 km par km² Capriasca (TI): 3,4 km par km² Castaneda (GR): 3,2 km par km² Saint-Moritz (GR): 3,2 km par km² Terre di Pedemonte (TI): 3,1 km par km² Masein (GR): 3,0 km par km² Orselina (TI): 3,0 km par km² Brione sopra Minusio (TI): 2,9 km par km²

Les chemins de randonnée alpine

Restent les chemins de randonnée alpine, balisés en blanc-bleu-blanc. Là, il faut vraiment savoir ce que l’on fait et avoir de l’expérience en haute montagne. Les 1120 kilomètres de chemins de randonnée alpine se répartissent entre 199 communes des cantons montagneux.

Glaris Sud (GL) arrive une nouvelle fois en tête, avec près de 50 kilomètres de chemins de cette catégorie. Lavizzara (TI) en compte également beaucoup, avec environ 48 kilomètres. On remarque d’ailleurs que les pentes souvent raides des vallées de la Maggia et de la Verzasca concentrent de nombreux itinéraires de la catégorie la plus difficile.

Mais là encore, ce sont finalement les petites communes qui affichent la densité la plus élevée. Les cinq premières places sont toutes occupées par des communes du canton d’Uri.

Les communes avec la plus forte densité de chemins de randonnée alpine

Erstfeld (UR): 0,41 km par km² Isenthal (UR): 0,38 km par km² Sisikon (UR): 0,30 km par km²

Flüelen (UR): 0,28 km par km² Göschenen (UR): 0,26 km par km² Lavizzara (TI): 0,26 km par km² Buochs (NW): 0,25 km par km² Riemenstalden (SZ): 0,22 km par km² Jenins (GR): 0,21 km par km² Seewis im Prättigau (GR): 0,21 km par km²

(adapt. dal)