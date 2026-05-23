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Ce ruisseau fribourgeois a été pollué au ciment

Le Diron a été pollué au ciment
Le Diron a été pollué par du ciment.police cantonale fribourgeoise

Ce ruisseau fribourgeois a été pollué au ciment

La pollution survenue lundi ne semble pas avoir touché la faune aquatique.
23.05.2026, 16:4123.05.2026, 16:41

De l'eau chargée en ciment a pollué le ruisseau Le Diron à Vuadens (FR) vendredi après-midi. L’écosystème a été touché, mais aucun poisson mort n’a été constaté jusqu’à présent. Les autorités recherchent l’auteur de la pollution, ont-elles indiqué samedi.

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La commune de Vuadens a signalé vendredi vers 17h35 à un garde-faune une pollution du ruisseau Le Diron, a indiqué samedi la police cantonale fribourgeoise. Le signalement faisait état d’un liquide gris visible dans le cours d’eau dans le secteur de Maupas.

Sur place, le garde-faune et un spécialiste du service de l’environnement ont constaté que de l’eau contenant du ciment polluait le ruisseau, mais le polluant s’est dissous à l’endroit où le ruisseau se jette dans la Sionge.

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Afin de déterminer l’origine de la pollution, les autorités ont utilisé un colorant neutre fluorescent jaune. Celui-ci pourrait être visible dans le ruisseau ces prochains jours. Les investigations sur les causes de la pollution se poursuivent. (ats)

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