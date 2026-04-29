La couleur provient d’un fût de 200 litres d’encre rouge. Image: Photo Sdis 74

Le Léman s'est teinté de rouge ce mercredi

Une nappe rouge s’est formée ce mercredi à la surface du Léman, après le déversement accidentel d’un fût d’encre dans une rivière française. Un phénomène impressionnant, mais sans danger selon les autorités.

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Les promeneurs du bord du Léman auront sans doute été surpris ce mercredi matin. Une nappe rouge s’est formée à la surface de l’eau, conséquence d’un déversement accidentel survenu un peu plus tôt dans la journée, selon le Dauphiné Libéré.

Des témoins ont signalé une coloration inhabituelle à la confluence entre la rivière le Pamphiot, près de Thonons-les-Bains, et le lac. Sur place, les sapeurs-pompiers français remontent rapidement la piste: la couleur provient d’un fût de 200 litres d’encre rouge, perdu par un transporteur sur un parking. Une partie du liquide s’est infiltrée dans les eaux pluviales, colorant la rivière jusqu’au lac.

Toujours selon le Dauphiné Libéré, la nappe a atteint jusqu’à 57 000 m² à la surface du Léman. Impossible à récupérer, elle s’est progressivement diluée au fil des heures.



Si les images ont pu inquiéter, les autorités se veulent rassurantes. Il s’agit d’une encre à base d’eau «sans danger pour la santé humaine, la faune ou la flore».

En milieu d’après-midi, quelques traces rougeâtres restaient visibles à l’embouchure du Pamphiot. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cet incident pour le moins… spectaculaire.