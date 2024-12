Des mesures sont mises en place chaque année en zones d’estivage pour protéger les troupeaux. Keystone

Le lynx est présent dans tous les districts de Fribourg

Comme en 2023, la présence du lynx a été attestée cette année dans tous les districts du canton de Fribourg. Aucun indice de présence du chacal doré n’est apparu en revanche, alors que seuls des passages sporadiques de loups ont été relevés.

Concernant les animaux de rente, le lynx s’est attaqué à cinq moutons, dans la région du Plateau, et le loup à sept, a indiqué mercredi la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF). Le communiqué confirme par ailleurs la recolonisation de la Suisse et du canton de Fribourg par les grands prédateurs.

Quatre lynx ont été retrouvés morts en outre et plusieurs lynx orphelins observés. La présence du loup dans le canton de Fribourg a été attestée quant à elle, avec des indices de présence d'individus de passage repérés dans trois districts (Sarine, Gruyère et Singine), avant et après la saison d'estivage, mais pas pendant.

Processus défini

Des mesures, avec des clôtures supplémentaires et des chiens, sont mises en place chaque année en zones d’estivage pour protéger les troupeaux, rappelle la DIAF. En cas d’attaque, le processus est clairement défini et la collaboration entre le Service des forêts et de la nature (SFN) et Grangeneuve est essentielle.

Le Groupe de coordination grands prédateurs Fribourg réunit la Fédération fribourgeoise d’élevage ovin et caprin, la Société fribourgeoise d’économie alpestre, la Fédération fribourgeoise des sociétés de chasse, le WWF, l’Union fribourgeoise du tourisme, Agri Fribourg, ProNatura et les services des administrations cantonales. (sda/ats)