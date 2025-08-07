Avec les températures annoncées, l'éventail ne va peut-être pas suffire. Image: Shutterstock, montage watson

La canicule revient en Romandie: voici où il va faire le plus chaud

C'est officiel, l'été est de retour en Suisse après un mois de juillet frais et pluvieux. Les records de températures devraient concerner les villes de Genève et de Sion.

Certains vont exulter de joie, d'autres vont s'en lamenter: MétéoSuisse annonce le retour en grande pompe de l'été ce week-end en Suisse, avec des températures pouvant dépasser les 35°C en plaine.

Un retour de la canicule?

Il fera certes chaud en fin de semaine, mais les températures resteront fraiches dans la nuit et en matinée, soit légèrement au-dessous de la barre des 20°C. Comme le dit le bulletin MétéoSuisse:

«Des conditions anticycloniques prévaudront tous ces prochains jours, dans une masse d'air progressivement très chaude. L'atmosphère se déstabilisera quelque peu dès ce week-end, puis de façon plus marquée dès le milieu de semaine prochaine.»

MétéoSuisse indique tout de même un «risque marqué possible» de canicule jusqu'en milieu de semaine prochaine.

En bleu les fronts froids, et en rouge les chauds. Image: Météosuisse

Où va-t-il faire le plus chaud?

Sierre , 36°C, samedi et dimanche

, 36°C, samedi et dimanche Genève , 36°C samedi, 35°C dimanche

, 36°C samedi, 35°C dimanche Sion , 35°C, samedi et dimanche

, 35°C, samedi et dimanche Orbe , 35°C, samedi

, 35°C, samedi Martigny , 34°C, samedi et dimanche

, 34°C, samedi et dimanche Neuchâtel , 34°C, samedi et dimanche

, 34°C, samedi et dimanche Bienne , 33°C, samedi et dimanche

, 33°C, samedi et dimanche Nyon , 33°C, samedi et dimanche

, 33°C, samedi et dimanche Delémont , 33°C, samedi

, 33°C, samedi Lausanne , 33°C, samedi et dimanche

, 33°C, samedi et dimanche Monthey , 33°C, samedi et dimanche

, 33°C, samedi et dimanche Yverdon-les-Bains , 33°C, samedi

, 33°C, samedi Montreux , 32°C, samedi et dimanche

, 32°C, samedi et dimanche Fribourg, 32°C, samedi

Du soleil, mais pas que

Le ciel sera certes en majorité dégagé en Suisse romande ce week-end, mais certains épisodes pluvieux et la bise viendront ponctuer, en certains endroits, les journées de samedi et de dimanche:

Prévisions météo samedi 9 août en Suisse. Image: MétéoSuisse

«En raison de températures de plus en plus estivales, le temps sec va se maintenir ces prochains jours, ce qui entraînera une nouvelle baisse des niveaux des eaux» MétéoSuisse

En plaine, les températures minimales données sont de 15°C, et les maximales de 34°C, exception faite de Genève et Sierre, où le mercure pourrait atteindre les 36°C, et de Sion et Orbe, où il devrait faire jusqu'à 35°C.

Prévisions météo dimanche 10 août en Suisse. Image: MétéoSuisse

Quid des risques d'incendie?

Le risque d'incendie est d'ores et déjà monté à quatre sur cinq en Valais, dans la Vallée de Viège. Aucune recommandation n'a pour l'heure été émise, en dehors des lignes directrices habituelles.

