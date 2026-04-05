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Fribourg: trois motards blessés dans une collision à Sorens

Fribourg: trois motards blessés dans une collision à Sorens

Un accident impliquant une voiture et trois motos a fait trois blessés samedi à Sorens.
05.04.2026, 11:3005.04.2026, 11:30
Les logos Police sont photographies sur les uniformes que portent une collaboratrice et un collaborateur de la police cantonale fribourgeoise, lors d&#039;une conference de presse concernant l&#039;el ...
L’un des motards a été hospitalisé, tandis que les deux autres ont été légèrement touchés.Keystone

Trois motards ont été blessés samedi après-midi dans une collision, impliquant une voiture à Sorens, dans le canton de Fribourg.

«Le conducteur de la première moto a été transporté vers un hôpital»
La police

La police cantonale fribourgeoise est intervenue samedi vers 16h30 sur la route cantonale entre Riaz et Sorens, à la suite d’un accident impliquant une voiture et trois motos.

«Un automobiliste de 62 ans obliquait vers Sorens lorsqu’il est entré en collision avec une moto qui circulait normalement sur la voie opposée.»

La moto percutée a été projetée contre deux autres motards, âgés de 46 et 24 ans, qui étaient arrêtés à l’intersection. Légèrement blessés, ils se sont rendus dans un établissement hospitalier pour y subir des contrôles. Le conducteur de la première moto a été pris en charge par une ambulance et transporté vers un hôpital.

La voiture et la moto impliquée ont été évacuées par le service de dépannage, et les pompiers ont sécurisé la chaussée, notamment en neutralisant des hydrocarbures. Pendant l’intervention, la circulation a été régulée de manière alternée. (dal/ats)

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