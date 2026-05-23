beau temps20°
DE | FR
burger
Suisse
Fribourg

Les chemins de la Sarine seront inaugurés le 13 juin à Fribourg

Alors qu�ils p�chaient, un p�re et son fils, accompagn�s de leur chien, se sont retrouv�s pi�g�s sur une �le au milieu de la Sarine � Fribourg (photo d&#039;illustration).
L'inauguration marque une étape majeure pour le développement touristique du district.Keystone

Les chemins de la Sarine seront inaugurés le 13 juin à Fribourg

Les chemins de la Sarine seront officiellement inaugurés le 13 juin à Rossens, marquant une étape importante du développement touristique du district.
23.05.2026, 10:1623.05.2026, 10:17

L’Association régionale de la Sarine (ARS), en collaboration avec la commune de Gibloux (FR) et l’Association du Château d’Illens, inaugurera le 13 juin les chemins de la Sarine. La cérémonie se déroulera lors d’un événement ouvert à la population sur le site du château fort en ruine à Rossens.

L'inauguration marque une étape majeure pour le développement touristique du district, a indiqué l'ARS. Elle permet le lancement coordonné de trois réalisations complémentaires, avec l’itinéraire des chemins de la Sarine, dans son ensemble, désormais reconnu comme itinéraire officiel régional SuisseMobile de Rossens à Guin.

Un tracé de 39 kilomètres

Le communiqué, publié mercredi par l'association, signale par ailleurs les nouveaux sentiers de randonnée de la commune de Gibloux, intégrés au réseau de randonnée pédestre, ainsi que la nouvelle offre de jeu d’énigmes du Château d’Illens, qui constitue la deuxième étape de mise en valeur touristique du parcours.

Voici les cabanes de montagne les plus prisées de Suisse

Pensés comme un projet «évolutif et vivant», les chemins de la Sarine franchissent une étape clé avec également le balisage complet de l’itinéraire sur l’ensemble du tracé de 39 kilomètres. Cette mise en réseau constitue l’ossature d'une offre désormais accessible dans sa globalité au public, détaille l'ARS.

A partir de cette base, le projet se déploie progressivement à travers des boucles thématiques. Après la première boucle à Hauterive, inaugurée en 2025, et celle d'Illens en 2026, la dynamique se poursuivra avec l’ouverture d’une boucle chaque année, implantée dans différents secteurs des chemins de la Sarine.

Ce développement progressif permettra de révéler, étape après étape, la diversité des paysages et des patrimoines du territoire sarinois jusqu’à former, à l’horizon 2030, un réseau cohérent d’expériences touristiques, précise le communiqué. (tib/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
«Des voix s'élèvent en Valais» pour tirer sur un animal protégé
3
«Des voix s'élèvent en Valais» pour tirer sur un animal protégé
de Sven Papaux
Cet écolo romand va voter «oui» à l'initiative de l'UDC: il s'explique
Cet écolo romand va voter «oui» à l'initiative de l'UDC: il s'explique
de Alexandre Cudré
Crise à la Comédie de Genève: le conseil municipal a lâché les coups
Crise à la Comédie de Genève: le conseil municipal a lâché les coups
de Antoine Menusier
Une centaine de Hells Angels débarquent devant le tribunal de Sion
2
Une centaine de Hells Angels débarquent devant le tribunal de Sion
de Marie Parvex
Thèmes
Les gens qui s'amusent sur les montagnes russes
1 / 14
Les gens qui s'amusent sur les montagnes russes
source: imgur
partager sur Facebookpartager sur X
Voici le pont «des montagnes russes»
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Jusqu’à 20 d’attente avant le tunnel du Gothard
Le bouchon devant le Gothard atteint déjà 20 kilomètres samedi matin, avec jusqu’à 3h20 d’attente en direction du sud.
Le bouchon devant le tunnel routier du Gothard s’allonge rapidement samedi matin: alors qu’il atteignait encore dix kilomètres peu après 5 heures du matin devant le portail nord, la file de véhicules s’était déjà étendue à 20 kilomètres après 9 heures.
L’article