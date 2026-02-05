en partie ensoleillé-1°
Emeute dans une prison à Fribourg: des détenus se barricadent

Eine Gefaengniswaerterin schliesst eine Tuere ab im Zentralgefaengnis aus dem Jahre 1893, am Montag, 8. September 2025, in Freiburg. Die Freiburger Stimmbevoelkerung stimmt am 28. September ueber eine ...
Une révolte carcérale à fribourg force l’intervention de la police.Keystone

Emeute dans une prison à Fribourg: des détenus se barricadent

Une trentaine de détenus se sont barricadés à la prison de Bellechasse, avant un retour au calme après des heures de négociations.
05.02.2026, 07:5605.02.2026, 07:57

Lundi soir, une grosse émeute impliquant une trentaine de détenus a éclaté à la prison de Bellechasse, dans le canton de Fribourg, ont rapporté la RTS et La Liberté. Les détenus ont refusé de réintégrer leur cellule vers 19 heures et se sont barricadés dans un secteur du régime fermé.

Didier Page, secrétaire général adjoint et responsable de la communication de la Direction fribourgeoise de la sécurité, de la justice et du sport, a expliqué à nos confrères fribourgeois:

«Ils se sont montrés extrêmement agressifs, violents, utilisant des barres de bois, voire de métal, ont causé des déprédations et proféré des menaces»

Pourquoi cette révolte? Les prisonniers ont notamment dénoncé la tarification des appels téléphoniques et des denrées vendues à la cantine. Ils se sont également dits mécontents des conditions de visite, rapporte le média de service public. Ce n’est qu’après trois heures que le personnel pénitentiaire, avec l’aide du renfort requis auprès de la police cantonale fribourgeoise, est parvenu à rétablir l’ordre dans l’établissement.

«Vers 22 heures, avec les négociations, la situation a trouvé un terme favorable et ils ont accepté de retourner dans leur cellule»

Personne n'a été blessé. (jah avec ats)

