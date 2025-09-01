Greta Thunberg à Barcelone. Keystone

Premier revers pour la flottille pour Gaza

La mission humanitaire pour Gaza a été forcée de faire demi-tour en raison de conditions météo dangereuses en Méditerranée.

Des vents violents en Méditerranée ont contraint les bateaux partis dimanche de Barcelone vers Gaza à retourner à leur port de départ. La flottille transporte de l'aide humanitaire et des militants pro-palestiniens, dont la militante suédoise Greta Thunberg.

«En raison de conditions météorologiques dangereuses, nous avons effectué un essai en mer, puis sommes revenus au port pour permettre à la tempête de passer. Cela a entraîné un retard de notre départ afin d'éviter les complications avec les bateaux plus petits», a déclaré lundi la Global Sumud Flotilla dans un communiqué.

«Nous avons pris cette décision afin de privilégier la sécurité et le bien-être de tous les participants et d'assurer le succès de notre mission.» Le communiqué.

Selon plusieurs médias espagnols, les organisateurs devraient se réunir lundi dans la journée pour décider de la reprise de la mission.

Une vingtaine de bateaux avaient quitté Barcelone dimanche avec l'objectif «d'ouvrir un corridor humanitaire et de mettre fin au génocide en cours du peuple palestinien» dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas.

Parmi les militants venus de dizaines de pays figurent la militante écologiste suédoise Greta Thunberg, les acteurs irlandais Liam Cunningham et espagnol Eduard Fernandez, ainsi que des élus européens et des personnalités publiques, dont l'ancienne maire de Barcelone Ada Colau.

Les navires de la Global Sumud Flotilla («sumud» signifie «résilience» en arabe) ont prévu d'atteindre Gaza à la mi-septembre afin d'y acheminer de l'aide humanitaire, après deux tentatives bloquées par Israël en juin et juillet. (jah/afp)