Greta Thunberg en tête d'une nouvelle flottille pour Gaza

Une flottille chargée d'aide humanitaire, menée notamment par la militante suédoise Greta Thunberg, a appareillé dimanche de Barcelone. Son ambition: «rompre le blocus illégal de Gaza».

Les activistes se sont exprimés face à la foule avant de prendre la mer. Keystone

L'opération a pour slogan «Quand le monde reste silencieux, nous mettons les voiles».

Brandissant des drapeaux palestiniens, une vingtaine d'embarcations avec à leur bord des centaines de personnes ont quitté le port catalan peu après 15h30. Elles chercheront «à atteindre Gaza, livrer de l'aide, annoncer l'ouverture d'un corridor humanitaire puis apporter davantage d'aide, et ainsi briser totalement le blocus illégal et inhumain d'Israël», a déclaré samedi la militante suédoise.

Cette mission, nommée Global Sumud Flotilla «est différente» des précédentes car:

«Nous avons maintenant beaucoup plus de bateaux, nous sommes beaucoup plus nombreux, et cette mobilisation est historique» Greta Thunberg

«Ce sera la plus grande mission de solidarité de l'Histoire» avec «plus de gens et plus de bateaux que tous les essais faits jusqu'à présent pour tenter d'atteindre Gaza», avait assuré la semaine dernière à Barcelone l'activiste brésilien Thiago Ávila.

À cette flottille devraient se joindre «des dizaines» de bateaux, qui partiront de Tunisie et d'autres ports méditerranéens le 4 septembre, et des actions simultanées «en solidarité avec le peuple palestinien» seront organisées dans 44 pays, avait annoncé début août Greta Thunberg, membre du comité directeur de Global Sumud Flotilla.

Face à «l'échec du monde»

À cette mission impliquant des centaines de personnes à bord, participeront également des militants de dizaines de pays, des artistes tels que l'acteur irlandais Liam Cunningham et l'espagnol Eduard Fernández, ainsi que des parlementaires européens et des personnalités comme l'ancienne maire de Barcelone Ada Colau.

«Le fait que la flottille soit en route montre l'échec du monde à faire respecter le droit international et humanitaire. C'est une période honteuse dans l'histoire de notre monde et nous devrions en être collectivement embarrassés», a déclaré Liam Cunningham lors de la conférence de presse.

La Global Sumud Flotilla («sumud» signifiant «résilience» en arabe) se définit sur son site comme une organisation «indépendante» et «non affiliée à aucun gouvernement ni parti politique». Cette nouvelle initiative intervient après une tentative similaire qui avait échoué.

Le voilier Madleen, avec douze militants français, allemands, brésiliens, turcs, suédois, espagnols et néerlandais à bord, avait été intercepté le 9 juin par les forces israéliennes à environ 185 kilomètres à l'ouest des côtes de Gaza. (ats/afp/vz)