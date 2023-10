Une frappe israélienne sur Gaza. Keystone

La famille d'un employé de la Confédération tuée à Gaza

Un missile israélien est tombé sur la maison d'un collaborateur palestinien du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) dans la bande de Gaza. Des «membres de sa famille ont perdu la vie», confirme Berne.

L'armée israélienne bombarde la bande de Gaza depuis l'attaque lancée samedi 7 octobre par le Hamas, dont les militants avaient tué des centaines de civils dans les localités entourant l'enclave palestinienne. Selon le dernier bilan diffusé par le mouvement islamiste, plus de 2300 personnes ont péri suite aux frappes de Tsahal.

Parmi les victimes figurent des membres de la famille d'un employé du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Comme l'a appris watson, un missile de l'armée israélienne a frappé sa maison dimanche matin. Contacté, le DFAE confirme cette information:

«Le DFAE confirme que des membres de la famille d'un Palestinien employé comme collaborateur local du DFAE dans la bande de Gaza ont perdu la vie dans des combats» DFAE

«Le conseiller fédéral Ignazio Cassis présente ses sincères condoléances au collaborateur et à ses proches», poursuit le DFAE. «Pour des raisons de protection des données et de la personnalité, aucune autre information ne peut être donnée».

Soins intensifs

D’après les indications que nous avons reçues, les faits se sont déroulés à Kahn Younès, ville palestinienne située au sud de la ligne fixée par Israël, là où les civils devraient être en principe à l'abri des frappes de Tsahal. Toujours selon nos informations, le collaborateur et sa fille de 12 ans ont survécu à l'explosion, tandis que sa femme, ses fils de 8 et 18 ans, sa belle-soeur et ses trois neveux ont été tués. Son fils de 15 ans est aux soins intensifs.

Interrogé au sujet de la protection apportée aux employés locaux de DFAE, ce dernier répond: «Le DFAE est responsable de la sécurité de son personnel dans le cadre de ses activités pour le compte du département. Le personnel du DFAE bénéficie de mesures de sécurité basées sur les risques et adaptées à chaque contexte».