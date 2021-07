Vous avez dit oui au vaccin? Vous devez être riche, vieux ou bien éduqué

Une enquête des HUG, dont les résultats sont sortis ce lundi, révèle le profil sociodémographique des Genevois favorables au vaccin.

Les pro-vaccins contre le Covid ont des points communs. C'est ce que montre une enquête menée par les Hôpitaux universitaires de Genève. Les résultats sont publiés ce lundi.

4'067 participants ont été interrogés au sein de la population genevoise en mars 2021. Plus des trois quarts (75,7%) étaient favorables au vaccin contre le Covid-19, même si la majorité hésitait encore pour leurs enfants, explique le communiqué.

L'acceptation du vaccin était plus élevée chez:

Les raisons les plus fréquemment invoquées par les personnes ayant l'intention de se faire vacciner étaient le désir de revenir rapidement à une vie normale, de se protéger eux-mêmes et leur entourage (voire toute la société), ou encore de voyager.

Selon la médecin Ania Wisniak (HUG/UNIGE), première auteure de l'étude: