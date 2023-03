L'Arena a été évacuée le 25 février, lors d'un concert donné par Lomepal, pour une suspicion d'attaque terroriste geneve-Arena.ch

L'Arena de Genève évacuée: «Ils ont pointé leur arme sur ma mère»

Quelques heures avant le concert du rappeur Lomepal à l'Arena, un quadragénaire est interpellé par les forces de l'ordre, soupçonné de préparer une attaque terroriste. Il a été relâché et se confie à la Tribune de Genève.

Samedi 25 février, une possible menace terroriste a conduit à l'évacuation de l'Aréna de Genève, quelques heures avant le concert du rappeur Lomepal. Un vendeur quadragénaire converti à l'islam a été arrêté, puis libéré. Dans une interview donnée à la Tribune de Genève, il dénonce «la violence et la disproportion de son arrestation».

Une arrestation «traumatisante»

Adrian* (prénom d'emprunt) raconte qu'il a été pris par surprise, par-derrière, et qu'il a ensuite été blessé au dos et aux épaules. Une expérience qu'il qualifie de «difficile moralement». En effet, il confie que depuis, il n'arrive plus à dormir et consulterait même un psy.

«C’est une vraie injustice, avec des relents de racisme. J’ai pris un avocat et je souhaite me défendre» Adrian

Sa famille aurait également été traumatisée. Il explique que des policiers se sont rendus au domicile de sa mère, âgée de 70 ans:

«Ils ont pointé leur arme sur elle, devant mon fils de cinq ans. Choquée, ma maman a dû être mise sous calmants» Adrian* (prénom d'emprunt) dans la Tribune de Genève.

Un « simple message à un ami»

Il poursuit l'interview en expliquant que le message qui l'a incriminé avait, à l'origine, été rédigé (en arabe et en français) pour un ami qui avait perdu son fils de 6 mois.

Pour rappel, voici le message publié sur les réseaux sociaux:

«Je viens de remonter les 30 dernières années subhan’allah. On se reverra très bientôt pour d’autres raisons ou la même. Mais nous sommes tous des frères soyons et restons solidaires.»

Il rappelle qu'il aime la Suisse, qu'il souhaiterait s'y installer et qu'il ne comprend toujours pas pourquoi son message a déclenché une telle réaction de la part de la police. «Je n'ai rien d'un terroriste», dénonce Adrian*. Il dit tout de même comprendre que les autorités doivent protéger leurs citoyens et espère qu'il pourra recommencer à travailler.