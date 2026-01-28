Image: alertswiss

Genève et Tessin: ne consommez pas l'eau du robinet à Satigny et à Vacallo

Une pollution du réseau d’eau potable a été détectée à Satigny et à Vacallo. La Confédération impose de faire bouillir l’eau pour de nombreux usages domestiques.

Le service Alertswiss de la Confédération alarme concernant une pollution du réseau d’eau potable dans la commune de Satigny (GE) et à Vacallo (TI).

Les deux pollutions n'ont rien à voir entre elles. A Satigny, la régie publique suspecte une entrée d'air et potentiellement de bactéries dans l'eau potable en raison d'une baisse de pression due à la panne d'une valve dans un réservoir mercredi matin. A Vacallo, les autorités évoquent sur le site internet de la commune des problèmes avec des conduites d'eau.

Jusqu’à nouvel avis, l’eau du robinet ne doit pas être consommée telle quelle et doit être impérativement bouillie pour de nombreux usages domestiques.



Il faut faire bouillir l'eau avant de la consommer pour 👇

l’eau de boisson et la préparation de boissons;

la préparation des repas;

le lavage des dents;

les usages pour des raisons médicales;

la vaisselle à la main;

la préparation de café ou de thé avec des appareils ménagers;

le lavage des aliments;

les boissons pour les animaux domestiques et tout aliment destiné à être consommé sans cuisson.

Et pour la vaisselle et le nettoyage?

L’utilisation du lave-vaisselle reste possible uniquement avec un programme à très haute température, au moins 70°C. À défaut, la vaisselle doit être faite à la main avec de l’eau préalablement bouillie. En revanche, il n’est pas nécessaire de faire bouillir l’eau pour les nettoyages usuels.

Que faire en cas de symptômes?

La autorités recommandent de consulter un médecin en cas d’apparition de symptômes dans les 48 heures suivant une utilisation récente de l’eau du robinet.