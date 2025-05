La police abat un homme en pleine rue à Genève

Fruits et légumes suisses contiennent des additifs de pneus

L'ado tuée dans une forêt suisse et la suspecte étaient meilleures amies

Dimanche, une adolescente de 15 ans a perdu la vie. Une jeune fille de 14 ans est soupçonnée de l'avoir poignardée. Ce que l'on sait.

Le choc est immense à Berikon, au lendemain d’un drame qui bouleverse toute la région. Une adolescente de 14 ans est soupçonnée d’avoir poignardé une camarade de 15 ans. Au pied du stand de tir, à la lisière de la forêt, des proches ont improvisé un mémorial avec des fleurs, des bougies et des peluches. C’est là que des promeneurs ont découvert la victime, grièvement blessée et gisant au sol dans une mare de sang. Malgré les premiers secours prodigués sur place et l’intervention rapide des services d’urgence, l’adolescente est décédée avant même son transfert. Les blessures par arme blanche sont à l’origine du décès, selon les premières constatations.