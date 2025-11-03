La grève des maçons perturbe le trafic à Genève
La circulation risque d'être difficile au bout du lac ce lundi en raison des manifestations du secteur de la construction. Le centre-ville est à éviter.
Des milliers d'ouvriers font grève lundi et mardi en Suisse romande pour dénoncer de mauvaises conditions de travail. A Genève, une «manifestation d'envergure» ce lundi aura «un impact conséquent» sur le trafic, alertent les Transports publics genevois (TPG) dans un communiqué.
Le dérangement est prévu dès 7h30 sur près de 30% des lignes urbaines genevoises. «Certains parcours seront détournés voire annulés», précisent les TPG, qui recommandent aux usagers de prévoir un temps de parcours plus long.
Et d'ajouter:
«Il est fortement recommandé d’éviter les déplacements au centre-ville, de privilégier l’utilisation du Léman Express, ainsi que des lignes qui circulent en périphérie»
Selon la police genevoise, les axes suivant seront impactés par la mobilisation jusqu'à 13h30:
- Place Lise-Girardin
- Rue de Chantepoulet
- Rue et pont du Mont-Blanc
- Quai du Général-Guisan
- Place du Port
- Rue du Rhône
- Rue d’Italie
- Rue du Vieux-Collège
- Place de la Madelaine
- Rue du Purgatoire
- Rue de la Madeleine
- Rue de la Rôtisserie
- Place des Trois-Perdrix
- Rue de la Confédération
- Rue du Stand
- Rue François-Diday
- Rue Bovy-Lysberg
- Place du Cirque
- Boulevard de Saint-Georges
- Rue de la Puiserande
- Rue des Deux-Ponts
- Pont et rue de Sous-Terre
- Rue de Saint-Jean
- Rue Hélène-De-Mandrot
- Rue Voltaire
- Rue de Malatrex
- Rue Bautte
- Boulevard James-Fazy
