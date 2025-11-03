Les maçons se mobilisent ce lundi à Genève. Image: KEYSTONE

La grève des maçons perturbe le trafic à Genève

La circulation risque d'être difficile au bout du lac ce lundi en raison des manifestations du secteur de la construction. Le centre-ville est à éviter.

Des milliers d'ouvriers font grève lundi et mardi en Suisse romande pour dénoncer de mauvaises conditions de travail. A Genève, une «manifestation d'envergure» ce lundi aura «un impact conséquent» sur le trafic, alertent les Transports publics genevois (TPG) dans un communiqué.

Le dérangement est prévu dès 7h30 sur près de 30% des lignes urbaines genevoises. «Certains parcours seront détournés voire annulés», précisent les TPG, qui recommandent aux usagers de prévoir un temps de parcours plus long.

Et d'ajouter:

«Il est fortement recommandé d’éviter les déplacements au centre-ville, de privilégier l’utilisation du Léman Express, ainsi que des lignes qui circulent en périphérie» Les TPG

Selon la police genevoise, les axes suivant seront impactés par la mobilisation jusqu'à 13h30:

Place Lise-Girardin

Rue de Chantepoulet

Rue et pont du Mont-Blanc

Quai du Général-Guisan

Place du Port

Rue du Rhône

Rue d’Italie

Rue du Vieux-Collège

Place de la Madelaine

Rue du Purgatoire



Rue de la Madeleine

Rue de la Rôtisserie

Place des Trois-Perdrix

Rue de la Confédération

Rue du Stand

Rue François-Diday

Rue Bovy-Lysberg

Place du Cirque

Boulevard de Saint-Georges

Rue de la Puiserande

Rue des Deux-Ponts

Pont et rue de Sous-Terre

Rue de Saint-Jean

Rue Hélène-De-Mandrot

Rue Voltaire

Rue de Malatrex

Rue Bautte

Boulevard James-Fazy



Image: Police cantonale genevoise

