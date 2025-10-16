en partie ensoleillé
«Les ouvriers sont à bout»: grosse grève à venir en Suisse

Faute d'accord, les ouvriers de la construction votent la grève (image d'illustration).Image: Shutterstock

Faute d'accord, plus de 20 000 travailleurs de la construction ont voté la grève, indiquent jeudi les syndicats Unia et Syna.
Plus de 20 000 travailleurs de la construction suisse se sont prononcés en faveur de mesure de grève, indiquent jeudi les syndicats Unia et Syna. Alors que la nouvelle convention nationale est discutée, la question des horaires divise toujours autant.

«Les travailleurs de la construction sont à bout. Ils doivent assurer jusqu'à neuf heures de travail par jour, sans même parler des heures supplémentaires», déclare Nico Lutz, négociateur en chef et membre du comité directeur d'Unia dans un communiqué. Ces conditions ne sont pas compatibles avec une vie de famille.

Lausanne croule sous les travaux: «Mentalement, c'est épuisant»

C'est pourquoi les syndicats exigent la fin des temps de déplacements non payés jusqu'au chantier, une pause du matin payée, des journées de travail plus courtes et une compensation du renchérissement assurée.

Exode des travailleurs

Aujourd'hui, le temps de trajet entre l'entreprise et le chantier n'est rémunéré qu'après 30 minutes. Il n'est en outre pas compté dans le temps de travail. Selon le Seco, cette réglementation du temps de déplacement n'est pas conforme aux dispositions impératives du droit du travail, soulignent les syndicats.

Et de rappeler qu'en 2022, les syndicats et la Société suisse des entrepreneurs (SSE) avaient convenu de résoudre le problème du temps de déplacement. Mais les dirigeants de la SSE se sont dérobés à leurs responsabilités, accusent les syndicats.

Hausse de la demande dans la construction en Suisse

Le secteur de la construction fait déjà face à une pénurie de personnel qualifié, une pénurie amplifiée par l'exode des travailleurs. Un maçon qualifié sur deux quitte la branche au cours de sa carrière et un sur dix le fait dans les cinq ans suivant la fin de son apprentissage, relèvent les syndicats.

Et d'ajouter que, selon une étude de 2023 de la SSE, il manquera 21% de maçons et 22% de chefs d'équipe d'ici 2030. D'ici 2040, ce sera un travailleur qualifié sur trois qui fera défaut.

Des semaines de travail de 50 heures

Au lieu de répondre aux préoccupations des travailleurs, la SSE a présenté sa propre nouvelle Convention, qui prévoit des détériorations massives et qui, selon elle, aurait dû servir de base aux négociations, a dénoncé Lutz devant les médias.

Et les représentants des syndicats de lister des semaines de travail jusqu'à 50 heures, plus du double d'heures supplémentaires plus faiblement indemnisées, le travail sur appel, la suppression du supplément salarial de 25% pour le travail du samedi et des licenciements plus rapides pour les travailleurs de plus de 55 ans.

Pourquoi la construction de logement diminue en Suisse

La Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (CN) règle les conditions de travail de près de 80 000 travailleurs. Elle expire à la fin de l’année et est en cours de renégociation. Si les partenaires ne trouvent pas d'accord d'ici la fin de l'année, le secteur risque un vide conventionnel, une première en dix ans.

Menace de grève nationale

Les syndicats reprochent à la SSE de n'avoir voulu débuter les négociations qu'en juillet et d'avoir rejeté plusieurs propositions visant à fixer des dates de négociations supplémentaires. Face à cette situation, 89% des travailleurs qui se sont exprimés se sont déclarés favorables à une grève si la direction de la SSE «campe sur son refus d'accorder des horaires de travail adaptés aux familles».

La première journée de protestation se tiendra lundi prochain au Tessin. Les autres régions suivront. En Suisse romande, des actions sont prévues les 3 et 4 novembre. Si la Société suisse des entrepreneurs (SSE) reste fermée à toute négociation pour trouver des solutions, elle s'expose à une grève nationale de la branche en 2026, avertissent les syndicats. (jzs/ats)

