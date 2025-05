La gare de Genève a été évacuée ce lundi

Restriction Genève: 19.05.2025 12:08 - 15:08 Le trafic ferroviaire est restreint en gare de Genève. Un ordre des autorités en est la cause. La restriction dure au moins jusqu'à 13:15. Les lignes TGV, EC, IC1, IR15, IR90, IR95, RE33, TER, RL1, RL2, RL3, RL4 et RL5 sont concernées.



