Une classe d'école primaire. Anne Hiltpold en médaillon. images: keystone

Ecoliers interrogés sur leur genre: la ministre genevoise dit «stop»

La cheffe du Département genevois de l'instruction publique, Anne Hiltpold, s'oppose à un questionnaire sur le sexe et le genre distribué à des écoliers du primaire, a appris watson. Les critiques sont vives.

Plus de «Suisse»

Il n’y aura pas de questions posées sur l'identité de genre aux écoliers genevois. Ainsi en a décidé la cheffe du Département de l’instruction publique (DIP), Anne Hiltpold, a appris watson ce mercredi. Cette décision intervient deux jours après nos révélations portant sur une recherche menée par la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de Genève (Unige) auprès des élèves de l’école primaire Carl-Vogt.

Cette recherche est un test pour mesurer la «mémoire de travail» des élèves, autrement dit leurs capacités cognitives. Les parents ont été invités, la semaine dernière, à consentir ou non à ce que leur(s) enfant(s) y participent. Jusqu’ici, rien de problématique. Le problème est apparu avec un questionnaire accompagnant la demande de consentement, ayant pour but de «décrire» l’échantillon testé.

Les questions posées

Que demande, ou plutôt, que demandait le questionnaire, dont nous avons fait état lundi dans un premier article? Remis à l’autorité parentale par les enfants scolarisés dans l’école primaire Carl-Vogt, il demandait aux parents des élèves des classes 1P jusqu’à 4P (âgés entre 5-10 ans), de répondre sur le ressenti de genre de leur fille ou garçon, ainsi que sur le «sexe de votre enfant à la naissance», ce qui pouvait laisser penser que le sexe de celui-ci avait peut-être changé entre-temps. Les parents avaient la liberté de répondre ou non à ces questions.

Le questionnaire remis aux parents dr

Par ailleurs, il était demandé aux élèves de 5P et plus (à partir de 10 ans), sans que le consentement des parents soit requis, de répondre eux-mêmes à ce questionnaire à choix multiples. Jugeant la démarche «intrusive», des parents ont créé un groupe Whatsapp pour y exprimer leur mécontentement.

La conseillère d'Etat met son veto

La conseillère d’Etat Anne Hiltpold leur donne aujourd’hui raison. Le DIP écrit:

«Le DIP a autorisé une étude de l'Université de Genève portant sur la mémoire, et non sur les questions d'identité de genre. Le questionnaire de consentement pour participer à l'étude destiné aux parents posait des questions sur le sexe et le genre des enfants. Ces questions interpellent Anne Hiltpold, qui considère qu'elles ne sont pas pertinentes, et cela sera rediscuté avec ses services.»

La Faculté de psychologie désavouée

Mardi, c’est le service de communication de l’Unige, sollicité par watson, qui rapportait la position de la direction de l’Université sur le questionnaire décrié:

«La formulation retenue (réd: telle qu’apparaissant dans le questionnaire transmis aux parents) n’a malheureusement pas été perçue comme problématique (réd: par ceux qui l’ont rédigée), les enjeux liés aux questions de genre étant régulièrement abordés au sein de l’Université. Elle peut évidemment heurter hors des cercles spécialisés et est effectivement maladroite. L’Université portera une attention renforcée à la collecte de ce type d’information, et à la façon dont elle est faite.» Marco Cattaneo, directeur de la communication de l'Unige

Des questions «pas pertinentes», une formulation «maladroite»: la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation est non seulement désavouée par le pouvoir politique, mais par l’Unige elle-même, du moins sur la partie questionnaire, le test consacré à la «mémoire de travail», sans rapport avec l'identité de genre des écoliers, étant, lui, maintenu.

«Dommageable et peut-être condamnable»

Sceptique vis-à-vis des travaux menés sur les problématiques de genres, Pierre Conne, député PLR au Grand Conseil genevois et médecin de profession, estime que le questionnaire demandant des renseignements sur l'identité de genre des élèves d’une école primaire est «dommageable» et «potentiellement condamnable».

«Il y a là une instrumentalisation de l’enfant placé sous l’autorité scolaire» Pierre Conne, député PLR cantonal (GE)

Pierre Conne développe:

«On peut suspecter un abus de pouvoir de l’école sur l’enfant qui est en soumission d’autorité. L’école a confié à l’enfant la charge de remettre à ses parents un questionnaire intrusif pour l’intimité de la famille et celle de l’enfant. Les parents pouvant se dire qu’il est de leur intérêt de donner leur consentement au questionnaire, il peuvent en conclure que ne pas le faire serait susceptible de retomber sur le dos de leur enfant dans le cadre de sa scolarité. C’est ce qui s’appelle introduire un biais de désirabilité.» Pierre Conne, député PLR cantonal (GE)

L’hypothèse de Pierre Conne est en proportion de la nature du questionnaire. Le député et médecin est d’avis que «c’est à l’enfant de poser à l’adulte les questions relevant de son intimité ou de sa personnalité. Ce n’est pas à l’adulte d’interroger l’enfant dans ces domaines, du moins pas en priorité.»

Le moins que l’on puisse dire est que le questionnaire, avec ses questions jugées abruptes, adressées à des enfants, «à un âge de la vie où l’identité se constitue peu à peu», souligne Pierre Conne, ne rencontre pas l’unanimité, y compris chez des personnes favorables aux études genres.



Conseil donné à watson dans l’entourage du Comité d’éthique et de déontologie de l’Unige:

«Vous devriez vous adresser au service de la protection de la jeunesse pour lui demander si ce questionnaire ne porte pas atteinte à l’enfant»

Le Comité d’éthique et de déontologie de l’Unige a un œil sur les grandes orientations de l’institution. Sa mission n'est pas de vérifier les travaux de recherche tel que celui sur la «mémoire de travail» de l’enfant. Il n’empêche, cette étude, avec son questionnaire connexe sur le sexe et le genre, a bel et bien reçu le feu-vert des services compétents «de l’Unige et du DIP», nous dit-on.

C'est la deuxième fois en quinze jours, après l'affaire de la Fête des mères, que la cheffe du DIP, la libérale-radicale Anne Hiltpold, s'oppose à une décision d'un service placé sous sa tutelle. Ces remises en cause, avec des enjeux politiques bien plus importants dans le cas de la problématique du genre, annoncent-elle une inflexion sur les orientations sociétales prises ces dernières années dans les écoles, les gymnases et les universités, non seulement à Genève mais ailleurs en Suisse romande?