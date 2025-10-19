en partie ensoleillé12°
Genève

Près de 2000 manifestants pro-palestiniens à Genève

Environ 2000 personnes ont défilé dimanche à Genève, à la veille des négociations de l’ONU sur les entreprises transnationales.
19.10.2025, 18:2719.10.2025, 18:27
Des manifestants pro-palestiniens participent a une mobilisation pour denoncer la responsabilite des multinationales dans le conflit a Gaza ce dimanche 19 octobre 2025 a Geneve. (KEYSTONE/Cyril Zingar ...
Des manifestants pro-palestiniens participent a une mobilisation pour denoncer la responsabilite des multinationales dans le conflit a Gaza ce dimanche 19 octobre 2025 a Geneve.Keystone

Près de 2000 manifestants pro-palestiniens ont manifesté dimanche à Genève. Ils ont exigé que les multinationales rendent des comptes pour leur complicité dans le génocide en cours en Palestine. Parmi les orateurs, l’eurodéputée de la France insoumise Rima Hassan.

La manifestation autorisée est partie de la poste du Mont-Blanc pour rejoindre la Place des Nations. Elle s'est déroulée à la veille des négociations sur le futur cadre légal des sociétés transnationales qui se tiendront à l'ONU à Genève jusqu'à jeudi. Elle a réuni entre 1800 et 2000 participants, selon la police qui a précisé que tout s'est bien passé.

Même avec l'annonce d’un cessez-le-feu, les organisateurs ont insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts pour rendre justice aux victimes. Pour eux, il est indispensable «d'identifier les co-responsables de ces crimes».

Et de rappeler que plusieurs multinationales sont directement mises en cause pour leur rôle dans le maintien de l’occupation, notamment Chevron, BP, Google, Microsoft, HP, Amazon et Glencore. La rapporteuse spéciale de l’ONU, Francesca Albanese, a récemment souligné leur implication dans des violations graves du droit international.

Campagne mondiale

Les orateurs ont exigé des sanctions légales contre Israël, un embargo militaire, la fin des accords de libre-échange, ainsi que le boycott et le désinvestissement des entreprises complices. Ils ont appelé également à l’adoption d’un traité international contraignant pour mettre fin à l’impunité des multinationales, ainsi qu'à l’arrêt de toute collaboration publique avec ces dernières. Sans oublier la reconnaissance de la responsabilité pénale des dirigeants impliqués.

La manifestation s'inscrit dans une campagne mondiale pour la fin de la complicité des multinationales. Elle était soutenue par une large coalition d’organisations suisses et internationales, dont des mouvements comme La Via Campesina et BDS.

Des personnalités politiques et militantes d’Afrique du sud, de France, de Belgique, de Colombie et d’Europe ont fait le déplacement. Parmi elles, l'égérie de la cause palestinienne Rima Hassan, qui faisait récemment partie de la flottille pour Gaza. (dal/ats)

